Donaueschingen Das Buch der Pfohrener

1200 Jahre Pfohren: Familienbande – Menschen, Hausnamen und Häuser: Das Buch der Pfohrener wird bald erscheinen

Die Pfohrener scheinen ein wissbegieriges und historisch interessiertes Völkchen zu sein. Offensichtlich drängt es sie auch immer wieder, die Ergebnisse ihrer Suche nach den geschichtlichen Spuren ihres Dorfes zwischen zwei Buchdeckel zu heften. Bekanntlich haben die Pfohrener 2001 eine umfangreiche Ortschronik erarbeitet und diese zum Jubiläum 1150 Jahre Kirche und Pfarrer in Pfohren mit der interessanten Festschrift ergänzt. Offensichtlich können die Pfohrener Arbeiten dieser Art auch nicht lassen. Ein Autoren-Quartett arbeitet nämlich schon wieder an einem Buch, dessen vielversprechender Arbeitstitel „Buch der Pfohrener“ lautet.

Die bisherigen Ergebnisse ihrer Arbeit können sich sehen lassen. So jedenfalls sieht es Ortsvorsteher Gerhard Feucht, der den Textentwurf schon mal unter die Lupe genommen hat. Auch dieses Buch wird sich mit der Geschichte des ersten Dorfes an der jungen Donau befassen; konkret mit den Häusern im alten Dorfkern und mit den Menschen, die darin wohn(t)en.

Was ist der Zweck dieser Forschungen? Pfohren feiert bekanntlich im Juni und Juli 2017 die verbriefte Ersterwähnung in einer von Kaiser Ludwig dem Frommen vor 1200 Jahren unterzeichneten Urkunde. Nachdem es eine umfangreiche Ortschronik bereits gibt und auch die Pfohrener Kirchengeschichte gut erfasst ist, befasste sich der Ortschaftrat mit der Frage, was aus Anlass der 1200-Jahr-Feier gemacht werden könnte, was über das Jubiläumsjahr Bestand hat. Das Ergebnis dieser Beratung war, dass etwas Schriftliches über die Herkunft der Pfohrener Hausnamen erarbeitet werden soll. Ein Autorenteam, das bereits an der Erarbeitung der Ortschronik mitwirkte, wurde beauftragt, den Text für ein solches Büchlein zu schreiben.

Aus dem angepeilten Büchlein wurde ein ausgewachsenes Buch mit knapp 300 Seiten, weil es Sylvia Saverino-Vollmer, Gottfried Vetter, Günter Vollmer und Ernst Zimmermann es nicht bei den Hausnamen belassen wollten, sondern es auch höchst interessant fanden, wer in den jeweiligen Häusern in der Vergangenheit wohnte und heute wohnt. Entstanden ist ein Werk, das zum einen die Herkunft der in Pfohren vielfach noch gebräuchlichen Hausnamen erklärt, den Pfohrenern, die nicht mehr am Leben sind, gewissermaßen ein schriftliches Denkmal setzt, aufzeigt, welche Menschen heute die Entwicklung des Dorfes bestimmen und darüber hinaus nette Geschichten und auch Histörchen vor dem Vergessen bewahrt.

Mit vielen historischen Fotos von Häusern, Straßen, Menschen und besonderen Ereignissen zeigt das Buch auch visuell in beeindruckender Form auf, wie das alte Pfohren ausgesehen hat. Der Vergleich mit den heutigen Gegebenheiten ist fotografisch zwar nicht festgehalten, kann von jedem Leser mit den eigenen Kenntnissen aber selbst gezogen werden.

Das Buch dürfte für viele Familien durchaus Fakten enthalten, die so noch nicht bekannt waren. Vielleicht regen diese auch an, sich selbst einmal mit der Geschichte der eigenen Familie näher zu befassen und diese auf der Grundlage der im Buch genannten Fakten für die nachfolgenden Generationen fortzuschreiben.

Das Buch der Pfohrener