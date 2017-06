Donaueschingen Das Brücken-Trauerspiel geht weiter

Gemeinderat muss für teure Lösung votieren. Harsche Kritik an der CDU-Fraktion.

Ein Schrecken mehr und noch kein Ende – Obwohl sich die Gemeinderäte am Dienstag bei nur noch einer Gegenstimme (Michael Blaurock) und acht eher Protest-behafteten Enthaltungen für eine bis zu 60 Tonnen freigegebene Brücke über die Breg in Allmendshofen ausgesprochen haben, ist diese "unendliche Geschichte", wie Reinhard Müller (CDU) die nun fast anderthalb Jahre währenden Diskussionen bezeichnete, nicht vorbei. Ursprünglich hatte man 700 000 Euro, die die stabile neue Brücke in Neudingen gekostet hatte, bekanntlich auf keinen Fall ausgeben wollen.

Das ungebliebte Projekt könnte aber weiter Ärger machen, denn jüngste Ausschreibungen für die 16-Tonnen-Brücke und die geplante Sanierung der nahen Georg-Mall-Brücke haben gezeigt, dass die Auftragsbücher der Bauunternehmer voll sind, und wegen der hohen Nachfrage auf dem Bau unrealistische Preisforderungen gestellt werden. Eine Ausschreibung soll auf Vorschlag der Verwaltung erst im Herbst erfolgen, wenn es auf dem Bau etwas ruhiger zugeht. Man hofft dann auf den Baustart im Frühjahr zu akzeptablen finanziellen Konditionen.

Als Farce bezeichnete der FDP/FW-Sprecher Markus Kuttruff, dessen Fraktion schon vor einem Jahr eine große Lösung wollte, die Entwicklungen. Vorläufiger Höhepunkt sei nun die gewünschte Entbindung der beteiligten Ingenieurbüros Greiner (Donaueschingen) und Breinlinger (Tuttlingen) von allen Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen. Stadtrat und Ingenieur Greiner hatte vor einem Jahr von der Stadt den Auftrag für Planung und Ausführung der Brücke und dann die projektbezogene Arbeitsgemeinschaft gebildet.

Sein CDU-Kollege Konrad Hall (Sobek und Hall, Stuttgart) erhielt von der Stadt den Prüfungauftrag für die Statik (in der gestrigen Ausgabe war irrtümlich Breinlinger als Auftraggeber Halls benannt).

CDU-Stadtrat Greiner erklärte, dass die aktuelle Normung keine Staffelung mehr vorsehe, da es in der Regel nicht sinnvoll sei, unter 60 Tonnen zu bauen. Die 16 Tonnen seien für die Allmendshofener Bauern auch kein Problem, das Büro Breinlinger aber rechne auch mit externem, schwererem Traktorverkehr. Dadurch könne die Lebenszeit der Brücke deutlich verkürzt werden, weshalb die Arbeitsgemeinschaft von Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen entbunden werden wolle. Er selbst habe die Gefahr so nicht gesehen. Schließlich gebe es ja genügend gewichtsbeschränkte Brücken.

Der Forderung der Büros, so OB Erik Pauly, werde man seitens der Verwaltung keinesfalls nachkommen. Damit war auch klar, dass man nun doch einer großen Brücke zustimmen muss. In der Diskussion zuvor sagte Reinhard Müller (CDU): "Wir sind Laien und keine Statiker." Niemand habe bis dato von der Norm gesprochen. Damit traf er seine Fraktionskollegen, die es als Ingenieure des Bauwesens hätten besser wissen können, aber vor einem Jahr, als man fast schon bei einer großen Lösung war, für die 16-Tonnen-Lösung plädierten und dann eine Mehrheit fanden.

Die Allmendshofer hätten sich von ein paar Landwirten rebellisch machen lassen und unter diesem Druck sei man vom ursprünglichen Beschluss auf den 16-Tonnen-Vorschlag "einer Fraktion" umgeschenkt, obwohl diese Brücke angesichts schwerer werdender Maschinen nicht zukunftsfähig sei, meinte Wolfgang Karrer (SPD). Und: "Die, die uns die Suppe eingebrockt haben, sollen sie nun auch auslöffeln." Franz Wild (GUB) ärgerte sich, dass sich die Ingenieurbüros in Jahr lang Zeit für die Erklärung gelassen haben. Zudem reiche der ständig erweiterte Kostenrahmen nun auch für eine große Brücke. Gottfried Vetter (SPD) gab zu bedenken, dass man aus Steuergeldern keine Brücke bauen dürfe, die nur örtliche Bauern befahren dürfen. "Wir haben jede Menge Gelegenheit gehabt, technische Dinge zu besprechen", übte Michael Blaurock ein wenig Selbstkritik und blieb bei der etwas günstigeren kleinen Variante.