Donaueschingen Darauf wartet Wolterdingen: Närrischer Journalismus vom Feinsten

Fast 70 Jahre hat das älteste vorhandene Narrenblatt des Wolterdinger Fasnetvereins Immerfroh auf dem Buckel.

Schon knapp sieben Jahrzehnte hat es auf dem Buckel, aber es ist immer noch gefragt. Das derzeit älteste Exemplar stammt aus dem Jahr 1950. Seit 67 Jahren gehört es einfach dazu. Mancher ärgert sich über den Inhalt oder nimmt es doch gelassen mit Humor. Zwischen 400 und 500 Exemplare finden jährlich Absatz.

Was das Narrenblatt des Wolterdinger Fasnetvereins „Immerfroh“ im Laufe der vielen Jahre schon alles ans Licht brachte, versetzte so manch einen in Staunen. Und es gab auch Personen, die aus diesem Grund über Jahre hinweg mit den jeweiligen Elferrats-Mitgliedern im Streit waren.

All die Jahrzehnte sind immer geniale, phantasievolle, schreib-und dichtwütige Autoren und Zeichner am Werk. Sie haben die sagenhafte Begabung, manchmal aus fast nichts, einen witzigen Beitrag zu schreiben, und diesen zu Bebildern. Doch deren Identität bleibt meistens stets verschwiegen.

Seit einigen Wochen hängen die Narrenkästen nun wieder neben der Bäckerei Scherzinger und im Lindenweg, in der Nähe von Christels Frisierkeller, und warten auf Futter. Denn auch zu dieser Fasnet soll wieder ein Narrenblatt erscheinen. Die Kästen hängen noch bis einschließlich 27. Januar. Doch es geht auch online über narrenblatt@nv-immerfroh.de.

Früher wurde das Narrenblättle immer am Vormittag des Schmutzigen Donnerstags verkauft. Doch der Ort wurde größer, und viele sind beruflich an diesem Tag noch eingespannt. Deshalb wird der neueste Fasnetklatsch seit 2001 am Samstag vor dem Schmutzigen unter die Leute gebracht. Dieses Jahr ist das somit am 18. Februar.

Zuvor treffen sich die Helfer um 12 Uhr in der „Sonne“, um sich mit heißem Fleischkäse zu stärken. Was für manch einen wohl auch bitter nötig ist: Denn heute wie damals werden die Verkäufer auf ihrer Tour durch das Dorf gerne zu Schnaps, Bier, Kaffee oder Vesper eingeladen. Was dem einen oder anderen auch schon zum Verhängnis wurde, da er seine Trinkfestigkeit überschätzt hatte, und für den Rest des Tages ausfiel – manchmal auch zum Ärgernis für einen Teil der Einwohnerschaft.