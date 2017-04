Donaueschingen DRK Neudingen ist gut aufgestellt

Generalversammlung DRK Neudingen: Die Ortsgruppe ist aktiv – und gar nicht so klein, wie sie selbst annahm.

Glaubte die Ortsgruppe aus Neudingen noch zu Beginn ihrer Hauptversammlung, dass sie wahrscheinlich in der Gegend eine der kleinsten Gruppen des Deutschen Roten Kreuzes seien, so wurden die Mitglieder während ihrer Versammlung durch den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Armin Hensler und Kreisbereitschaftsleiter Alexander Butler über die aktuelle Situation bezüglich der Mitgliederentwicklung der DRK-Ortsgruppen aufgeklärt. Mit ihren 17 aktiven und sieben passiven Mitgliedern gehört der Neudinger Ortsverband zu einem der größten Ortsgruppen.

Auch in Sachen konkreter Tätigkeiten muss man sich alles andere als verstecken, denn die Neudinger Rot-Kreuzler sind in ihrer Arbeit auch durchaus aktiv: So gestalten sie neben Kleider- und Altpapiersammlungen jährlich einen Blutspendetermin, um die für das Überleben von Notfallpatienten essenzielle Versorgung mit Blutkonserven sicherzustellen.

Auch wurde gemeinsam mit der Feuerwehr bei deren Herbstprobe für den Ernstfall geübt, um die Zusammenarbeit zwischen den Rettungsorganisationen zu üben und zu verbessern. Des Weiteren zählen Bereitschaftsdienst, unter anderem beim Neudinger Volksradfahren und dem Lauf rund um Pfohren, zum Programm. Dienstabende, bei welchen gemeinsam geübt und Neuigkeiten besprochen werden, dürfen dabei natürlich ebenfalls nicht fehlen. Der Neudinger Ortsverband spielt des Weiteren innerhalb des Donaueschinger Roten Kreuzes eine bedeutende Rolle, da er in einem Grenzgebiet angesiedelt ist.

Sehr stabil präsentiert sich die Vorstandschaft der Ortsgruppen: So wurden Klaus Münzer als Vorsitzender, Tobias Deusch als dessen Stellverteter sowie denn auch Kassierer Adolf Eckert und Schriftführer Roland Schnurr in ihren Ämtern bestätigt. Die beiden Bereitschaftsleiterinnen Melinda Kehle und Gertrud Schneider wurden ebenfalls für die kommenden vier Jahre gewählt.

Besonderen Anlass zur Freude boten in diesem Jahr die Ehrungen: Julia Deusch konnte von Armin Hensler für zehnjährige Mitgliedschaft in der Neudinger Ortsgruppe geehrt werden. Kassierer Adolf Eckert wurde gar für 40 Jahre ausgezeichnet – und noch vom Land für seinen Einsatz geehrt. Die höchste Ehrung wurde aber Karl Hall und Norbert Bühler überreicht: Die beiden Herren sind bereits seit der Gründung im Jahr 1972 mit dabei und sind in ihrem Dienst unermüdlich.