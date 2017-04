Donaueschingen DJK baut Vereinsheim aus

Erweiterungsbau soll Entlastung bringen. Bestand ist veraltetund viel zu klein. Hoffen auf Finanzspritze aus dem Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER.

Donaueschingen – Großes stemmen will die DJK Donaueschingen in diesem Jahr. Mit einem Neubau eines Kabinen- und Versammlungstrakts direkt neben dem bisherigen Clubhaus will man nachhaltig den Fortbestand des fast 100 Jahre alten Vereins gewährleisten.

Fast 700 Mitglieder sind bei der DJK Donaueschingen in Allmendshofen beheimatet. Aushängeschild momentan in der Region ist die erste Herrenmannschaft, die als Aufsteiger in die Landesliga aktuell auf dem dritten Platz in der Tabelle zu finden ist. Nicht minder stolz ist man jedoch auf die 13 Jugendmannschaften, die die DJK zu einem der größten Fußballvereine der Region macht.

Doch so viele Mannschaften benötigen Platz, den das in den 1970er-Jahren gebaute Clubheim nicht bieten kann. Die Kapazitätsgrenzen sind längst überschritten. Mit Renovierungsarbeiten ist es deshalb nicht getan. Und eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes ist nicht realisierbar, da man im Untergeschoss mit einem Grundwasserproblem zu kämpfen hat, welche immer wieder für „Land unter“ im Kabinenteil des Gebäudes sorgt. Deshalb hat man sich nach eingehender Prüfung dazu entschieden, einen separaten Neubau mit Duschen und Kabinen im mittleren sechsstelligen Bereich zu errichten. Alleine schon für die über 200 Jugendlichen im Verein ist die Realisierung des Neubaus notwendig. Nicht zuletzt auch mit dem im neuen Gebäude geplanten Versammlungs- /Multifunktionsraum. „Die DJK Donaueschingen ist aktuell bemüht, ihr Spielsystem von den Jüngsten bis zur ersten Mannschaft durchgehend in den Teams zu vereinheitlichen. Hierzu werden dann gerade im Jugendbereich immer wieder Trainer anderer regionaler Fußball Clubs eingeladen, in theoretischen Einheiten die taktische Ausrichtung der Mannschaft zu schulen.

Da passen dann natürlich die dementsprechende Räumlichkeiten vor Ort ideal in das Konzept, um vom Seminarraum direkt auf den Platz marschieren zu können, und das Gelernte umzusetzen“, meint der Vorsitzende Klaus Landen. Das zweistöckige Gebäude mit den Maßen 15 Meter mal 12 Meter will man bis Ende des Jahres fertiggestellt haben. Im Mai sollen die Bauarbeiten beginnen. Dann stehen den DJK-lern weitere rund 350 Quadratmeter zur Verfügung, was ihnen dann eine ideale Infrastruktur gewährleistet, um den Spielbetreib für die Vereinsgröße optimal zu gestalten. Erst vor kurzem stand noch eine Anfrage vom DFB (Deutscher Fußball Bund) ins Haus, ob man nicht Interesse hätte, DFB-Stützpunkt zu werden. „Natürlich sind wir für diese Anfrage offen, und auch dafür sind die neuen Räumlichkeiten sicherlich ein Zugewinn“, so Landen. Einen weiteren Synergieeffekt sehen die Verantwortlichen der DJK im Neubauprojekt: Durch viel Eigenleistung, die die Mitglieder zum Neubau beitragen wollen, kommen auch wieder Alt und Jung zusammen, wodurch das Zugehörigkeitsgefühl ebenfalls weiter gestärkt wird“, ist sich der Vorsitzende sicher.

DJK Donaueschingen

Die DJK Donaueschingen hat momentan rund 700 Mitglieder und ist das Aushängeschild in punkto Fußball in Donaueschingen. Die erste Mannschaft spielt als Aufsteiger in der Landesliga vorne mit. Hinzu kommen noch eine zweite und dritte Mannschaft. Mit zwei AH-Teams und 13 Jugendmannschaften mit über 200 Kickern ist die DJK Donaueschingen einer der größten Fußballvereine der Region. Zusätzlich unterhält die DJK noch eine Wander-, Tischtennis-, Gymnastik-, Fahrrad- und Krebssportgruppe. Im Sportpark Allmendshofen stehen zwei Spielfelder und ein Trainingsplatz zur Verfügung. Der früeher Hartplatz wurde 2011 zum Kunstrasenplatz umgebaut. Finanziell half damals der Sieg beim Vereinswettbewerb. (rom)