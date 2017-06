Donaueschingen DFG macht eine Ausstellung für die Zukunft Europas

Die Deutsch-französische Gesellschaft eröffnet am kommenden Freitag eine umfassende Exposition über das politische Europa im Foyer der Donauhallen.

Europa als politische Einheit ist kein, von EU-Politikern mit leichten Eingriffen gesteuerter, Selbstläufer. Für ein funktionierendes und erfolgreiches Projekt Europa müssen alle Mitgliedsländer in die Idee investieren.

Viele Jahre ging das gut, doch die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die europäische Idee in der Krise steckt: Rechtspopulisten haben gefährlich an Gewicht gewonnen – und mit dem geplanten Ausstieg Großbritanniens erleidet die EU einen herben Verlust. Gegen einen weiteren Zerfall der EU richtet sich die Ausstellung, die von der Deutsch-Französischen Gesellschaft am kommenden Freitag, 16. Juni, eröffnet wird. "Europa – Gestern – Heute – Morgen" heißt sie und läuft bis zum 2. Juli im Foyer der Donauhallen.

Umfangreiches Material

Auf 125 Bild- und Texttafeln zeigen die Veranstalter den historischen Verlauf der Europäischen Union vom Beginn bis heute und versuchen auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das Material stammt von der Konrad-Adenauer-Stiftung, der EU, der Robert-Schuman-Stiftung, und eine Reihe von Tafeln wurden von der DFG mit Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung und der Organisation der Jugendoffiziere der Bundeswehr erstellt.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag um 10 Uhr. Neben Guido Wolf, der als Europaminister des Landes ein Grußwort sprechen wird, hält Richard Stock, Generaldirektor des Europazentrums Robert Schumann in Scy-Chatelles bei Metz, den Festvortrag über den Werdegang Europas. Als Gast wird auch der Generalkonsul Nicolas Eybalin erwartet, der auf die französischen Präsidentschaftswahlen und deren Auswirkungen für Europa eingehen wird. Für die Stadt wird OB-Stellvertreterin Sigrid Zwetschke sprechen.

"Die Entwicklung rechts- und linksradikaler, nationalistischer und anti-europäischer Gruppen in vielen Ländern Europas macht uns große Sorgen und wir glauben, dass es notwendig ist, den Menschen in unserem Land, vor allem der Jugend, wieder einmal vor Augen zu führen, was sie seit den Anfängen aus der Zeit von Adenauer und de Gaulle an Vorteilen gewonnen haben", sagte DFG-Präsident Franz E. Mayer jüngst in einem SÜDKURIER-Interview zur Motivation, diese aufwändige Ausstellung zu organisieren. Der Brexit sowie die unsichere Lage vor den französischen Präsidentschaftswahlen, aber auch die Präsidentschaftswahl in den USA hätten die Situation verschärft und die Notwendigkeit gezeigt, dass man Europa verstärkt als Einheit zu sehen habe. "Die Ausstellung soll zudem die Erfolge der EU aufzeigen", sagt Mayer. Dazu zählt er 72 Jahre Krieg und ein Leben in Freiheit, grenzenlose Reisemöglichkeiten, eine Einheitswährung, die das lästige und verlustreiche Tauschen erspart, und auch den zollfreien Warenverkehr innerhalb der EU.

Der Festredner

Richard Stock ist seit Generaldirektor des Europazentrums Robert Schuman in Scy-Chazelles. Zuvor war er Leitungsmitglied der Europäischen Akademie im deutschen Otzenhausen, stellvertretender Leiter der "Agence de l'eau" in Rhein-Maas (1982 bis 1996) und Generalsekretär der Verwaltungshochschule Metz (1977 bis 1982). Zudem ist er Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten.