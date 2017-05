Donaueschingen Claudia Jarsumbek ist jetzt Vizepräsidentin

Die Donaueschinger Juristin hat einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter gemacht: Sie ist nun die Nummer zwei am Landgericht Waldshut-Tiengen.

Richterin, Fraktionssprecherin und auch beim Kinder- und Jugendmuseum war Claudia Jarsumbek seit Anfang an in vorderster Reihe dabei. Nun hat sie am Wochenende ihren Rückzug als Beirätin bekannt gegeben. Das Kinder- und Jugendmuseum liegt ihr zwar noch am Herzen, aber zeitlich kann sie sich nicht mehr so einbringen, wie sie gerne möchte.

Denn der berufliche Weg hat die 44-Jährige nun nach Waldshut-Tiengen geführt. Dort wurde sie zur Vizepräsidentin des Landgerichts ernannt und ist damit Nachfolgerin von Hans-Joachim Weber, der in den Ruhestand getreten war. Die promovierte Juristin trat 2001 in den Höheren Justizdienst des Landes Baden-Württemberg ein und war in den folgenden Jahren bei den Amtsgerichten Donaueschingen und Villingen-Schwenningen sowie beim Landgericht Konstanz als Richterin in den Bereichen des Zivil- und Strafrechts tätig.

2007 wechselte Claudia Jarsumbek ins Justizministerium nach Stuttgart und begleitete in der Strafvollzugsabteilung im Rahmen der Dienstaufsicht unter anderem die Justizvollzugsanstalten Mannheim, Waldhut-Tiengen und Rottenburg. Im unmittelbaren Anschluss an ihre Abordnung an das Oberlandesgericht Karlsruhe wurde sie im Dezember 2011 zur Richterin am Oberlandesgericht ernannt und war seither planmäßiges Mitglied des 18. Zivilsenats – Senat für Familiensachen – in Freiburg.

Beim Landgericht Waldshut-Tiengen wird Vizepräsidentin Claudia Jarsumbek den Vorsitz der Kammer für Handelssachen und der Ersten Zivilkammer, der unter anderem Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen zugewiesen sind, übernehmen. Gleich in ihren ersten Arbeitstagen war das Gesicht der Donaueschingerin in ganz Deutschland zu sehen: Sie musste zahlreiche Fernsehinterviews geben. Sie hatte das kleine Amtsgericht in Bad Säckingen unterstützt. Dort war der Fall eines 85-Jährigen verhandelt worden, bei dessen Irrfahrt durch die Fußgängerzone zwei Menschen starben, 27 teils schwer verletzt wurden. Jarsumbek hatte in diesem Fall die Medien betreut.