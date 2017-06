Donaueschingen Christian Maier hat den richtigen Dreh raus

Der Wolterdinger Kegler startet in der zweiten Bundesliga: Schon mit zehn Jahren räumte er erstmals ab.

Für die einen bedeutet Kegeln eine Freizeitbeschäftigung, und für andere wiederum entwickelt sich mehr daraus. Zu denen zählt der aktuelle Südbadische Sprint-Meister Christian Maier – in seinen Kreisen auch Cego genannt. Der Wolterdinger Kegler wechselt von der Landesliga in die zweite Bundesliga.

Ihm wurde quasi, der richtige Dreh in die Wiege gelegt. 1987, mit gerade mal zehn Jahren, nahm er in seiner Heimatgemeinde Dittishausen, das erste Mal eine Kugel in die Hand, und heute – 30 Jahre – später gelingt ihm der rasante Aufstieg als Kegler von der Landesliga A in die zweite Bundesliga. Ab der neuen Saison wird er versuchen, der aktuelle Vize-Meister, SKG 77 Singen, zu verstärken und seine bisherigen Erfolge auch in der zweiten Liga zu zeigen.

Schon seit einigen Jahren waren die Verantwortlichen von der SKG Singen, darunter auch Daniel Schmied, einer der besten Kegler Süddeutschlands, bemüht ihn in ihre Reihen zu bringen, doch seinem bisherigen Verein, der Freundschaft Wolterdingen, wo er die vergangenen zwei Jahre auch als Vorsitzender fungierte, hat er bis jetzt die Treue halten. Doch es ist Zeit für einen Neubeginn, und mit Rückendeckung seiner Frau Stefanie, nimmt der frisch gebackene Vater, die sportliche Herausforderung nun an. Und obwohl ihm bewusst ist, dass man aufgrund der neuen Bahn, dem neuen allgemeinen Umfeld, wieder bei Null anfängt, ist er sich sicher, dass bei ihm noch Luft nach oben ist. "Man wächst an sich selber, beziehungsweise an der Aufgabe, und mein Gesamt-Holzschnitt ist noch steigerungsfähig", sagt der 40-Jährige.

Stationen in seinem sportlichen Werdegang waren der SKC Neustadt, Oberbränd, Dittishausen und zuletzt acht Jahre der Sportkegelclub Freundschaft Wolterdingen. In dieser Zeit heimst er bis dato viele Titel und Pokale ein, denn Podestplätze waren fast schon regelmäßig vorprogrammiert. Schon als Jugendlicher war er mit der A-Jugend dritter bei den Deutschen Meisterschaften und in der Südbadischen Auswahl, fand er sich ebenfalls. Einige KV und Bezirksmeistertitel kann er vorweisen.

Christian Maier geht die neue Aufgabe mit viel Freude an. "Ich bin sehr motiviert. Ich habe schon lange keine solche Vorfreude auf eine neue Saison verspürt, und ich will dazu beitragen, dass die in mich gesetzten Erwartungen in Erfüllung gehen", sagt der passionierte Schalke 04 Anhänger.

Ein Mitgrund für seinen Wechsel sei auch, die vermehrte Schließung von Kegelbahnen in der Region, denn es werde immer schwieriger ein Keglerdomizil zu finden. Auch die Freundschaft Wolterdingen wird nächstes Jahr davon betroffen sein, gibt Maier zu verstehen. Seinem nun ehemaligen Club wünscht er für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Titel Info

Text Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus