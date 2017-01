Donaueschingen Charles-Vögele-Modemarkt räumt nur den Namen

Anders als viele weitere Geschäfte in der Donaueschinger Innenstadt schließt der Charles-Vögele-Modemarkt seine Pforten nicht für immer. Er wird aber bald einen neuen Namen bekommen, das Schweizer Unternehmen wurde verkauft.

Im zweiten Gebäudekomplex kündigt sich eine Änderung an: Der Vögele-Modemarkt, nach dem Wegzug von der Karlstraße seit vielen Jahren mit dem E-Center unter einem Dach, hat mit seinem Ausverkauf begonnen. Geschlossen wird er allerdings nicht, das Geschäft bleibt unter anderem Namen bestehen. "Wir haben nicht die Absicht die Filiale zu schliessen", erklärt Nicole Borel, Sprecherin der Charles-Vögele-Gruppe.



Erst 2013 wurde der Kleidermarkt bei der Generalsanierung des Donaucenters verlegt und völlig neu gestaltet. Allerdings verzeichnet das Schweizer Modehaus seit einigen Jahren hohe Verluste und hat 2016 selbst in der Schweiz, wo noch Gewinne erwirtschaftet wurden, Filialen geschlossen. Im Dezember wurde die Modekette an den Züricher Investor Sempione Retail verkauft.

Während die Kunden des Vögele-Modemarkts sich bald nur auf einen neuen Namen einstellen müssen, bedeuten andernorts für die Einkaufsstadt Donaueschingen Schließungen herbe Verluste. In der Innenstadt haben bekanntlich die Metzgerei Kanstinger und das Modegeschäft Bausch an der Zeppelinstraße ihren Rückzug angekündigt. Auch das Fotogeschäft Fischer steuert mit Inhaber Johannes Fischer dem Ruhestand entgegen und hat nur noch an zwei Tagen pro Woche offen.