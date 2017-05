Donaueschingen Chaos-Winter stresst Skiclub 1900

Wetterkapriolen machen die Planungen schwer: Teils müssen Kurse ausfallen, teils ist der Ansturm viel zu groß.

Donaueschingen – Wetter- und Schneekapriolen prägten den Winter 2016/2017 bei den Verantwortlichen des Skiclubs (SC) 1900, dies wurde jetzt bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Fielen zunächst im Dezember sämtliche Kurse aus, musste im Januar ein Aufnahmestopp verhängt werden. Auf der Warteliste standen über 100 Interessenten an Ski, Snowboard und Langlauf.

Die Januarkurse verliefen planmäßig, nicht zuletzt dank der Schneekanonen in Waldau. "Aber eine solche Situation verlangt den verantwortlichen Ski- und Snowboardlehrern einiges an organisatorischem Geschick und Flexibilität ab", betonte der Leiter der Ski- und Snowboardschule Gerhard Frank. Nicht viel besser sah es bei den zum Jahresende 2016 geplanten Langlaufkursen aus. Sie fielen zunächst wegen Schneemangels komplett aus, konnten dann aber im Februar nachgeholt werden.

Vor den Neuwahlen stand das treue Mitglied Rolf Wieder im Mittelpunkt. Der inzwischen 81-Jährige legte nach 40 Jahren endgültig sein Amt im Vorstand nieder. Unter großem Beifall wurde er verabschiedet, selbst dem Skiverband Schwarzwald war diese Leistung eine Ehrung wert. Wieder hatte von 1972 bis 1975 als Sportwart gewirkt. Von 1980 bis 1983 leistete er die nächsten drei Jahre neuerlich als Sportwart ab, ehe er sich dann 1984 seinem Talent als "Schreiberling" hingab. Von nun an war er Pressewart, und das mit Leib und Seele. "So 90 bis über 100 Berichte lieferte ich ab, und das pro Jahr", so der quirlige Pensionär. Ob für die Lokalredaktionen oder die Lokalsportabteilungen – für alle lieferte er die Berichte über das Vereinsgeschehen.

Er verfasste Texte von Skirennen, Wanderungen oder sonstigen Freizeitaktivitäten des Vereins. Zunächst natürlich noch konventionell mit Schreibmaschine und dem Faxgerät, später dann hielten Computer und E-Mail Einzug. Später kam dann auch noch das "Füttern" der Homepage des SC 1900 dazu. "Doch nun ist Schluss", so Wieder, der sich an der Hauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellte. "Jetzt müssen Jüngere ran".

Diese Ankündigung hatte das scheidende Vorstandsmitglied schon im vergangenen Jahr gemacht, und so konnte nun mit Steffen Burdorf ein neuer Pressewart gefunden werden. Natürlich wird ihm Rolf Wieder in den Anfängen noch mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Und auch zu einer Ausnahme ließ sich Wieder überreden. "Ich werde die Schreibfeder noch nicht ganz zur Seite legen, dem Verantwortlichen der Radgruppe Erich Hargina habe ich versprochen, noch weiter die Berichte von den Ausfahrten zu verfassen".

Ehrungen und Wahlen

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Andreas Callenbach geehrt. 40 Jahre halten Traudl und Hubert Bromberger sowie Werner Trunz dem Verein die Treue. Auf 25 Jahre Mitgliedschaft können Rudolf und Mark Kastner zurückblicken.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Hubert Schlenker sowie Kassenwart Anton Wilhelm im Amt bestätigt. Sportwart nordisch und alpin bleiben Heinrich Kienzler und Thomas Haiz. (rom)