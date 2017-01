Aasen Cegoturnier in Aasen verzeichnet Rekordteilnehmerzahl

160 Spieler bei Gastgeber ZG-Raiffeisen in Donaueschingen.

Das fünfte Turnier der 16. Cego-Schwarzwaldmeisterschaften gehört der Vergangenheit an. In der Festhalle in Aasen registrierte die ZG-Raiffeisen als Gastgeber mit 160 Teilnehmern die bislang größte Beteiligung des diesjährigen Wettbewerbs. Insgesamt ist bereits die rekordverdächtige Zahl von über 400 Spielern in den Ergebnislisten der bisherigen fünf Turniere registriert.

Turnierleiter Klaus Hirt stellte einen für Cegoturniere typisch fairen Verlauf fest. Parallel zum Einzelwettbewerb gab es in Aasen wieder einen Mannschaftswettbewerb. Dort gewann die Eintracht aus Simonswald vor den Lokalmatadoren der Cegofreunde Donaueschingen, die in der Besetzung mit Rolf Ebert, Eberhard Scheer, Michaela Kaltenbach und Wolfgang Fürderer an den Start gingen.

Im Einzelwettbewerb liegen nach fünf der zwölf Turniere mit Gerda Lorenz und Michaela Kaltenbach erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs zwei Frauen in aussichtsreichen Positionen auf einen der Podestplätze in der Gesamtwertung. Sieger im Einzelwettbewerb war der Simonswälder Hubert Kaltenbach, der vor Egon Heizmann aus Engen-Stetten und Erich Hofmeier aus St. Märgen landete. Beste Spieler aus der Region waren Walter Wangler aus Rötenbach auf Platz 5 und Rolf Ebert aus Villingen auf Platz 7.