Donaueschingen Cego-Turnier und Musiker-Gaudi sind Attraktionen in Grüningen

Das Brigachfest des Grüninger Musikvereins vom 8. bis 10. Juli wartet erneut mit besonderen Programmpunkten auf.

Grüningen (hac) Seit Wochen wird beim Grüninger Musikverein geplant und organisiert – das 5. Brigachfest steht mit Termin 8. bis 10. Juli vor der Tür. Dabei knüpft der Verein an die erfolgreichen Vorjahre an.

Das dritte Open-Air-Cegoturnier am Samstag, 8. Juli, gestaltet den Festauftakt. Interessierte Spieler dürfen sich um 13.30 Uhr einfinden, Turnierbeginn für mutige Anfänger sowie erfahrene Cegospieler soll pünktlich um 14 Uhr sein. Gespielt wird, nach Entrichtung von acht Euro Startgebühr, bei jedem Wetter. Um die gleiche Voraussetzung für alle zu schaffen, werden die Regeln vor Beginn ausführlich erläutert. Professionellen Rat und Leitung wie auch die Erläuterung der Regeln vor Beginn übernehmen die Cegofreunde Donaueschingen. Informationen gibt es zu diesem Teil des Grüninger Brigachfestes auch unter www.cego-schwarzwald.de. Anmeldung vorab ist nicht erforderlich, auch kurzentschlossene Cegofreunde sind am 8. Juli gerne gesehen.

Etwa um 18 Uhr am Samstag begleiten Jugendkapellen den Bieranstich musikalisch, bevor auf dem Festgelände südamerikanische Atmosphäre durch Cocktails, Lasershow und flotte Rhythmen erwachen wird.

Gewerbe, Vereine und Musikkapellen präsentierten sich am Sonntag, 9. Juli, ab 11.30 Uhr in bewährter Weise. Jung und Alt treffen sich am Montag, 10. Juli, beim Programm- und Unterhaltungsnachmittag auf dem Festgelände. Zur späteren Musikantengaudi haben sich bereits fünf Formationen angemeldet, was erneut einen unterhaltsamen Abend und Fest-Kehraus verspricht.