Kindertagesstätte erhält Qualitätsmarke verliehen. Singen steht in Einrichtung hoch im Kurs.

Eine Vorbildfunktion auf dem Gebiet der musikalischen und gesanglichen Erziehung hat die Kindertagesstätte "Felix", die vom Deutschen Chorverband hierfür in einer kleinen Feierstunde die noch selten vergebene Auszeichnung der Carusos-Plakette (früher Felix) und Urkunde des Deutschen Chorverbandes erhielt.

Wolfgang Dennecke, Präsident des Schwarzwald-Baar-Chorverbandes, ehrte die Kindertagesstätte für ihren couragierten Einsatz, das Musik- und Kulturverständnis der Kinder bereits in jungen Jahren zu fördern. Das Singen mit Kindern bezeichnete er als eine besondere Freude und eine optimale Gelegenheit, um Ängste abzubauen und das Selbstbewusstsein zu stärken. Die Carusos-Plakette bezeichnete er als eine Anerkennung für die erfolgreiche Bestreben die musikalische Ausbildung im frühkindlichen Alter zu fördern. "Ohne Weiterentwicklung und Förderung von Kunst und Kultur gäbe es unsere Gesellschaft nicht", unterstrich er.

"Felix"-Leiterin Ingrid Schlenker berichtete von der Bereitschaft des Erzieherteams sich regelmäßig musikalisch fortzubilden, um den Kindern beim täglichen Singen eine möglichst optimale Bildung zu garantieren. Regelmäßiges Singen zu bestimmten Anlässen im Tagesablauf, eine kindgerechte Tonhöhe, die Begleitung mit der Gitarre, der ganzheitliche Gesang in Kombination mit Bewegung und Orff`schen Instrumenten betonen den Stellenwert des Singens in der Kindertagesstätte.

Verwaltungsleiter Oscar Hannabach vom Träger "Mariahof" hob die besondere Stellung der Einrichtung in Bezug auf die frühkindliche Entwicklung hervor. Sozialamtsleiter Hubert Romer freute sich, dass die am 1. Juni 2006 gegründete Einrichtung Großartiges leistet. "Singen verbindet Alt und Jung", gratulierte Hüfinges Bürgermeister Michael Kollmeier der in Bezug auf die Kindertagesstätte überdies die unkomplizierte interkommunale Zusammenarbeit mit Donaueschingen lobte.

Die Feierstunde nutzten Erzieherinnen und Kinder, um ihren Gästen mit heiteren Liedern einen kleinen Eindruck von der Begeisterung am Singen zu geben. Bürgermeister Kollmeier versprach den Kindern ein Eis, sollten sie diese Begeisterung in den kommenden Tagen beibehalten.

Kita Felix

Träger der Kindertagesstätte "Felix" ist Mariahof. Sie wird in einer interkommunalen Zusammenarbeit von den Städten Donaueschingen und Hüfingen betrieben. Die Einrichtung zählt insgesamt 20 Plätze, für die es regelmäßig Warteliten gibt. Aktuell betreuen acht Erzieherinnen die Kinder von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr.