Donaueschingen Camill Leberer stellt im Museum Art Plus aus

Mit einer einzigartigen Performance wurde die Vernissage zur Ausstellung von Camill Leberer eingeläutet

Viele fanden am Sonntagmittag trotz des wunderbaren Frühlingswetters den Weg ins Museum Art Plus, um die Ausstellungseröffnung von Camill Leberer, des in Kenzingen geborenen und in Stuttgart lebenden und arbeitenden Künstlers, zu erleben. Und sie bereuten das nicht. Denn eine außergewöhnliche Performance – eine Art Gesamtkunstwerk – erwartete sie in dieser außergewöhnlichen Vernissage. Simone Jung gab eine sehr instruktive und einfühlsame Einführung in das Werk und das Arbeiten Leberers, der eigentlich als Bildhauer begann, doch sich als Maler, Zeichner und Fotograf und Installationskünstler, aber auch als sehr empfindsamer Lyriker entpuppte.

Es ist eine Art Reflektion über die Wahrnehmung des Betrachters des realen und des künstlerischen Raums, und man kann eine vielschichtige Herangehensweise des Künstlers an seine Arbeiten beobachten. Überlagerungen, Kontraste, Gegensätze in den Materialien und Formen sind zu spüren. Die Farben spielen eine eminent wichtige Rolle, bedeuten sie doch für Leberer eine "Euphorisierung meiner selbst". Die lyrischen Qualitäten seiner Kunstwerke wurden hörbar gemacht von Sebastian Steinhäußer, und es wurde deutlich, auch in der Sprache, was die Farben für Camill Leberer bedeuten: Purpur zum Beispiel wird zu "Furcht und Flut im Abendweg".

Die verschiedenen Momente in den gegensätzlichen Formen, Materialien und den vielschichtigen Herangehensweisen des Künstlers an seine Themen schaffen reale und auch imaginäre Handlungsräume. Der Betrachter kann sich durch die verschiedenen Materialien zum Beispiel an die moderne Architektur erinnert fühlen. Der Cellist Ken-Wassin Ubukata setzt alle diese Eindrücke in eine einzigartige Performance um, interpretiert die lyrischen Texte Leberers auf einzigartige Weise, indem er sein Cello beschwört, zärtlich streichelt und so auf fast mystische Art und Weise bezaubernde Töne entlockt.

Die Ausstellung Camill Leberer wird im 2-Raum des Museum Art Plus bis zum 25. Juni zu sehen sein. Auch eine Broschüre zum Künstler ist erschienen.