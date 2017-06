Donaueschingen C-Jugend der DJK ist Meister

Die C-Jugend der DJK Donaueschingen hat sich am Samstag den Titel gesichert.

Im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der südbadischen Landesliga, Staffel 2 in Bötzingen schlugen die C-Jugend-Fußballer der DJK unter den Trainern Andreas Vöckt und Torsten Caltabellotta den punktgleichen SV Weil mit 4:1 Toren und gehören in der kommenden Saison als einziges Team aus dem Fußballbezirk Schwarzwald der Verbandsliga und somit höchsten Spielklasse im Bereich des südbadischen Fußballverbandes an. Nach der Rückkehr vom Kaiserstuhl startete vom Clubheim (Bild) zur Jubelfahrt durch Donaueschingen.