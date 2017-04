vor 7 Stunden Roland Sigwart Blumberg "Burning Flash" rockt im irish Pub

Kultauftritt der ältesten Baaremer Rockband "Burning Flash": Vollbesetzt war am Samstagabend der Irish Pub in Donaueschingen, wo die drei "Oldie"-Musiker Tom Bayer (Schlagzeug), Michael Sixt (Gitarre) und Mathias Ketterer (Bass) in bewährter Weise Blues- und Rocksongs der 60er und 70er-Jahre interpretierten.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.