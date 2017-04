Donaueschingen Burning Flash im Irish Pub

Blues-Oldies nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise. Ehemalige Fürstenberg-Gymnasiasten treten auf.

Vor nahezu einem halben Jahrhundert formierten sich einige Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums zu einer Rockgruppe, die man allerdings damals „Beat-Gruppe“ nannte. Sie gaben sich den wohlklingenden Namen „Burning Flash“ und sie spielten die Hits ihrer Idole Jimi Hendrix, Cream, der Rolling Stones und anderer ernstzunehmenden Vertreter der härteren Gangart. Damals traten die Bands live auf im ehemaligen „Black horse“ oder auch im „Sternensaal“ und wenn Burning Flash – übrigens die älteste Rockgruppe der Baar – auf der Bühne standen, war die Halle garantiert gerammelt voll.

Die damals 16-jährigen Knaben von Burning Flash gibt es heute noch und sie sind ihrer Musik immer treu geblieben: dem bluesigen Rock, der außer Schlagzeug, Bass und Gitarre sowie einer Stimme nichts mehr braucht, um den erdigen Sound zu formen, der so sehr in die Knie und den Magen geht.

Es ist mittlerweile schon Tradition: Burning Flash geben ihr jährliches Konzert in Donaueschingen, dem Ort, an dem sie sich 1968 formierten. Am Samstag, 22. April, gastieren die drei Musiker mit den besten Blues- und Rocksongs aus den 60er und 70er Jahren im Irish Pub.

Anfangs bestand die Band aus Schlagzeuger Tom Bayer, dem Bassisten Fridolin Heizmann und dem Gitarristen Michael Sixt. Heizmann ist heute ersetzt durch den Konstanzer Bassisten Mathias Ketterer. Alle drei Musiker haben eine eindrucksvolle Karriere hinter sich: Tom Bayer, Musiklehrer, war in diversen Rock- und Jazzgruppen aktiv, arbeitete viel im Studio und ist heute im Raum Konstanz ein gefragter Keyboarder, Percussionist und Schlagzeuger. Michael Sixt spielte ebenfalls in zahlreichen Formationen und ist heute unter anderem aktiv als Gitarrist in der Bluesgruppe „BBs Bluesmile“, der Hausband des mittlerweile international bekannten Troisdorfer Bluesclubs. Matthias Ketterer ist im Raum Konstanz ein gefragter Bassist und ebenfalls in diversen Bands tätig, darunter in der „Kleine Welt“-Formation, die weit über die Grenzen des Bodensee-Gebiets bekannt wurde.

Das Trio spielt nach wie vor „den Blues“ im Stil ihrer Idole von damals, aber frisch und zeitgemäß interpretiert. Beim Konzert kann sich jeder überzeugen, wie die „Oldies“ von Burning Flash mit Spielfreude und Jahrzehnte langer Erfahrung ihr Publikum von der ersten Minute an packen und nicht mehr loslassen.

Der Auftritt

