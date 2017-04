Donaueschingen Bürgermeister Bernhard Kaiser zeigt vollen Einsatz

Wenn der OB nicht da ist, musst Bürgermeister Bernhard Kaiser eben die Termine übernehmen. Dabei zeigt er vollen Einsatz und beweist seine sportliche Seite.

Bürgermeister Bernhard Kaiser und die OB-Stellvertreter im Dauereinsatz: Es war ja schließlich ein durchaus veranstaltungsreiches Wochenende. Die Genuss-Messe musste eröffnet werden und auch etliche Jahreshauptversammlungen von bedeutenden Donaueschinger Vereinen, wo ein Vertreter der Stadt gern gesehen wird, gab es zu besetzen. Und dann noch die Nachbarschaft: Dort fanden ebenfalls Termine statt, bei denen eine Abordnung aus Donaueschingen schicklich war – wie beispielsweise der Festakt zum 25. Geburtstag des Hüfinger Stadtmuseums. Und so mussten der Kaiser und seine fleißigen Helfer so einige Termine koordinieren. Schließlich musste auch noch OB Erik Pauly ersetzt werden, der an diesem Wochenende nicht auf städtischer Gemarkung unterwegs war.

Doch zumindest Bernhard Kaiser wurde für seinen Einsatz belohnt. Stolz zeigt er die Bilder auf seinem Handy. Denn auf der Genuss-Messe durfte er im schnittigen BMW i8 Probesitzen. Messeorganisatorin Regina Rieger bescherte Kaiser das besondere Erlebnis. Schließlich ist die wortgewandte Schwäbin auch immer dahinter her, dass es allen gut geht und, besonders wenn es um wichtige Entscheidungsträger geht. Kaiser – in seiner gewohnten Form zur Bescheidenheit – vermutet allerdings eher, dass er eher Probesitzen durfte, weil er getestet werden sollte. Schließlich ist der Ausstieg aus dem Flügeltürer auch nicht ganz einfach. „Das war bestimmt, weil keiner geglaubt hat, dass ich da überhaupt wieder rauskomme“, sprach der Bürgermeister mit keckem Grinsen.

Doch er hat alle eines Besseren belehrt. Wie ein junger Athlet schwang er sich wieder hinaus. Als ob er so etwas täglich machen würde. Und das Ganze ging dann so schnell, dass Wolterdingens Ortsvorsteher Reinhard Müller noch nicht einmal dazugekommen war, ein Erinnerungsfoto zu machen. Also Kaiser wieder hinein ins Auto, nett fürs Bild lächeln und wieder schwungvoll hinaus. Tja. So ist das eben, wenn man immer vollen Einsatz zeigt. Kleiner Wermutstropfen: Kaiser durfte den BMW nicht als neues Dienstfahrzeug behalten – auch wenn’s ein Elektorauto ist und er damit eine Vorbildrolle einnehmen könnte.