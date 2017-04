Donaueschingen Bürger- und Vereinsempfang der Stadt Donaueschingen

OB Pauly unterstreicht die Bedeutung des Ehrenamts und würdigt unter anderem vier Lebensretter.

Vereine in Sport und Kultur: Mit Höchstleistungen auf vielen Gebieten machen ihre erfolgreichen Sportler und Musiker den Namen Donaueschingen über die engen Stadtgrenzen hinaus bekannt. Sie kommen zurück mit Siegen in Landes-, Bundes- oder gar europaweiten Wettbewerben und sind das Aushängeschild aktiver ehrenamtlicher Mitarbeiter in Donaueschingen: Am Samstag wurden sie hundertfach im Strawinsky-Saal geehrt, mit viel Lob bedacht und beklatscht von 350 Besuchern des alljährlichen Bürger- und Vereinsempfangs.

Anlass für eine Sonderehrung war eine dramatische und erfolgreiche Lebensrettung während der Wolterdinger Fasnet: Für Zimmermeister Ernst Zwick hat eine glückliche Stunde geschlagen, als er bei einer Tanzvorführung mit einem schweren Herzinfarkt "zusammen klappte". Thomas Wasche, Markus Kromer, Waltraud Held und Saskia Mößner und ein Defibrillator waren seine Rettungsengel. "Zielgerichtet haben sie das Richtige unternommen", loben OB Pauly und Reinhard Müller den Einsatz. Und Ernst Zwick bedankte sich, ganz so wie man ihn kennt: "Jetzt hab i nochmal Glück g'habt, aber i bin wieder fit wie ä Eichhörnle", sagt er.

Hervorragende Bläserklassen an der Realschule, die einen Teil des Programms gestalteten. Große Erfolge der Musikschule, Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums, die beim Wettbewerb "Mathematik" oder in den Fremdsprachen auch bundesweit aufhorchen ließen, Erfolge beim Turnen, beim Fußball oder Skifahren, bei Volleyball oder Judo prägen das Bild. Und der 18-jährige Thore Goebel, der als "Ultraläufer" den 246 Kilometer langen ununterbrochenen Lauf von Athen nach Sparta (Spartathlon) in 32 Stunden 30 Minuten als Sechster zurücklegte, sind spektakuläre Erfolge.

Radsportler Daniel Rall sorgt für atemberaubende Spannung, wenn er mit seinem Rad über ein schmales Band balanciert oder beim Hüpfen über mächtige Podeste Wolterdingens Ortsvorsteher Reinhard Müller und Gabriele Lindemann, der Rektorin der Erich-Kästner-Schule, den Angstschweiß auf die Stirn treibt.

OB Erik Pauly hatte am Samstag einen fast dreistündigen Ehrungsmarathon zu bewältigen, um all die Erfolge angemessen zu würdigen. Stadträte und viele Besucher aus Vereinen, der Geschäftswelt und der Stadtverwaltung machten ein großes Ereignis aus der Vereinsehrung. "Das ist eine spezielle Bestandsaufnahme der Vereinsarbeit in Donaueschingen", unterstrich Pauly, "auch wegen dieses Engagements ist Donaueschingen so bedeutend". Vereine mit mehr als 100-jähriger Tradition, mit zum Teil über 1000 Mitgliedern, unter ihnen viele Jugendliche, wirken am städtischen Leben mit, so zum Beispiel beim Donauquellfest, das vergangenes Jahr ein voller Erfolg wurde. 2016 seien 150 000 Euro an Jahreszuschüssen an die Vereine geflossen, zusätzlich noch 28 000 Euro Investitionszuschüsse. Im laufenden Jahr seien 168 000 Euro Jahresszuschüsse und 134 000 Euro Investitionszuschüsse eingeplant. "Das sehen wir als unseren Auftrag an", sagt Pauly.

Die Geehrten