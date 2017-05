Donaueschingen Bühne frei fürs Donau-Musik-Festival

14 Brass-Bands am Samstag beim Open-Air in Pfohren. HMBC, Powerkryner oder Blechhauf'n XXL sind dabei. Pfohrener Brassmann eröffnen um 12.30 Uhr. Bands spielen nonstop bis nach Mitternacht.

Blechbixn

Bayerisch frech, bodenständig und weltoffen. So krempelt das eingeschworene Mädelsquartett aus Niederbayern die noch immer männlich dominierte Blasmusikszene um. Sie setzen sich musikalisch keine Grenzen: ein pfeffriger Schuss Balkan-Brass, eine Prise Latinorhythmen und dazu der vierstimmige Gesang in kernigem Dialekt. Mit neuen Songs und frechen Texten machen die Blechbixn Schluss mit Klischees und legen Tatsachen auf den Tisch.

Cobrass

Cobrass sind neun Jungs aus dem Hegau und von der Baar um die 20. Der Spaß am Musik machen hat sie zusammengeführt. Das Repertoire reicht von aktuellen Chart-Hits, bis hin zu Klassikern der Rock- und Popgeschichte. Drückende Beats der rhythm section von Schlagzeug, Tuba und E-Bass sowie fetzige Einlagen von Trompeten, Saxophon und Posaunen zeichnen den typischen Sound von Cobrass aus.

Blechhauf’n

Das sind sieben Vollblut-Blech-Musiker aus Wien: Drei Trompeten, drei Posaunen und eine Helikontuba. Ausgehend vom gemeinsamen Musizieren im Verein haben sie sich zu einer reinen Bläsertruppe arrangiert und sind mit ihrem Projekt mittlerweile so erfolgreich, dass sie bei den großen Bläser-Festivals in ganz Europa stets dabei sind.

Froschenkapelle

Die 25 Musiker aus Radolfzell sind vor allem aus der Fernsehfastnacht aus Konstanz bekannt. Die Band feiert als solche schon ihren 50. und ist als Zunftkapelle der Radolfzeller Zunft entstanden. Bläser, Schlagzeuger, Sänger, E-Gitarristen und E-Bassisten deuten auf eine klassische Bläsercombo. Sie selbst sehen sich davon aber weit entfernt.

Tub-A

Die Baaremer Formation kam 2016 zusammen. Die sechs Bandmitglieder leben im ganzen Land verstreut, kommen aber zu Konzerten zusammen. Tuba, Akkordeon, Gitarre, Schlagzeug, Saxophon und Trompete bringen sie mit auf die Bühne und spielen Latin-Jazz, Jazz-Standards und Funk.

Blosmaschii

Sie machen weiter und sind dabei: Nach dem Unfalltod von Frontmann und Gründer Jürgen Engesser im Februar machen seine Freunde in seinem Sinne weiter. Die Blosmaschii ist eine Band aus Unadingen, die Jazz, Rock, Pop, Schlager in originelle Bläser Arrangements packt und dann mit Leidenschaft zum besten gibt. Beim SWR-4-Blechduell wurde zweimal das Finale erreicht und 2016 wurde man sogar Zweiter.

Die Fexer

Hochkarätige Blasmusik, gemixt mit modernen Arrangements und jugendlichem Charme. Das ist das Erfolgsrezept der Fexer. Mittlerweile begeistert das bayerische Trio seit mehr als zwölf Jahren sein Publikum über die Landesgrenzen hinaus. Mit ihrer einzigartigen Besetzung aus Tuba, Trompete und Kuhlohorn sind die Drei nicht nur auf privaten Feierlichkeiten und Bierzelte ein Highlight, sondern auch bei Festivals eine absolute Sensation.

Alpenblech

Die Männer von Alpenblech spielen Blasmusik in alter und neuer Tradition: böhmisch-mährische Musik, Polka, Marsch und Walzer aus dem Alpenraum und auch moderne Musik. Als Solisten setzen sie zudem Akzente. Der gebürtige Allgäuer Klaus Schwärzler setzte 2005 seine lange gereiften Pläne einer Blasmusik im Minimalformat um.

Brotäne Herdepfl

Jung, musikalisch, gutaussehend...das sind sie, die Brotäne Herdepfl aus Wolterdingen. Zehn motivierte Musiker zwischen 18 und 27 Jahren stehen für moderne, alternative Blasmusik. Die "Brotäne Herdepfl" wurden im vergangenen Jahr Sieger des vierten Humpta-Brass-Band-Contest des Musikvereins Fischbach und starten heuer wieder beim SWR4-Blechduell.

Powerkryner

"Komm du mir nach Hause!" – diese Drohung versteht jeder, sogar, wenn sie im dicksten österreichischen Schmäh verpackt ist. So wie im Fall von Powerkryner, die mit "Ham kummst" (Cover von Seiler & Speer) 2016 einen Riesenhit landeten. Dieser führte sie an Silvester sogar auf die große ZDF-Bühne vor dem Brandenburger Tor. Die sieben Österreicher stehen für alpine Oberkrainer-Folklore mit Ska und modernem Dancefloor.

Des brasst scho

Die Formation „Des brasst scho“ bezeichnet ihre Musik als funky Wälder-Jazz-Pop in Brass. In ihr knapp dreistündiges Repertoire packen sie alles, was eben so „rein-brasst“. Das sind bläsertauglich umgebastelte Coverversionen von der Metallband Metallica, Titel von La Brassbanda oder der New Yorker Youngblood Brass Band. Die Band gibt es seit 2012 und die Musiker stammen aus dem Hochschwarzwald.

Brassmann

Die Lokalmatadoren aus Pfohren sind alle Musiker der feiernden Feuerwehrkapelle. Als Fasnetkommando sind die zehn Männer zunächst in der närrischen Zeit aufgetreten. Für das SWR-4-Blechduell formierte man sich dann zu Brassmann und schaffte im vergangenen Jahr auf Anhieb den Sprung ins Finale. Fetzige Blasmusik und Ralf Schneckenburger als Frontmann und Sänger lassen jeden Musikfan sofort mitwippen, wenn Brassmann loslegt.

HMBC

Holstuonarmusigbigbandclub heißt die Band im Original, aber nur als HMBC ist sie in der Brass-Szene ein Begriff. Gespielt wird, was Spaß macht, vom Landler bis zur Soulballade, Eigenkompositionen oder Covers oder kaum wieder zu erkennende Bearbeitungen. Hochdeutsch, mittelhochdeutsch, Dialekt, Englisch, Spanisch oder Italienisch mit Akzent. HMBC versteht sich als Boygroup und Jazzensemble genauso wie als Funkband, Oberkrainerpartie und Blasorchester.

Flaraclara

Martin "Flake" Sedlaks Idee vom Blechbläserquintett wurde 2012 umgesetzt. Entstanden ist eine stimmungsgeladene Truppe mit Anspruch, die böhmisch-mährisch lebt. Als seltenes Extra für Blechbläserquintette, wird Flaraclara von einem Drumset unterstützt. Mit feurigen Polkas, rasanten Märschen und rhythmisch nicht ganz ungefährlichen Stücken ziehen Flaraclara Blech & Wo die Zuhörer in ihren Bann. Aber auch solistischen Einlagen und verzaubernden Slows wird Raum geschaffen, so dass man sagen kann, dass Flaraclara Blech & Wo für jeden etwas im Repertoire bereit hält.