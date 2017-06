vor 6 Stunden SK Donaueschingen Brotäne Herdepfl stehen im Finale

Der letzte Vorentscheid des SWR4-Blechduells ging am Samstag in Lenzkirch über die Bühne. Die "Brotäne Herdepfl" aus Wolterdingen haben sich in die Herzen der Jury und des Publikums vor Ort, im Radio und im Internet gespielt und damit den letzten von vier Vorentscheiden gewonnen.