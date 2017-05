Donaueschingen Brennende Besonderheit von der Baar

1200 Jahre Pfohren: Pfohren und die Tradition des Torfstechens. Ein Boschen-Schopf fand sich früher an jedem Haus.

Feinstaubalarm in Pfohren – April, April! Das glaubt natürlich kein Mensch. Die Luft gilt hier als sauber und wird, wie man weiß, von der aus dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb in die Baar-Hochmulde abfließenden kälteren Luft andauernd mit frischem, feinstaubarmen Sauerstoff angereichert.

Das ist die Situation in Pfohren heute. Noch in den 1950er Jahren hätte eine solche Aussage die Wirklichkeit nicht so ganz getroffen. Damals haben die Pfohrener ihrer Häuser nämlich nicht mit Erdgas, Geothermie, Solarstrom oder Holzpellets beheizt. Es war vielmehr der Torf, in Pfohren Boschen genannt, der für die vom Kachelofen und der gekachelte Sitzbank, Kuscht genannt, ausgehende wohlige Wärme sorgte. Pfohren hatte nämlich keinen Wald. Brennholz musste in den Nachbargemeinden gekauft werden und wurde deshalb nur sehr sparsam verwendet. Mehr als 200 Jahre lang beheizten die Pfohrener ihre Wohnstuben überwiegend mit Torf. Auch das Mittagessen auf dem Küchenherd wurde über Torffeuer gekocht und das Wasser für das wöchentliche Wannenbad auf die gleiche Art erwärmt. Selbst für das Räuchern der Speckseiten wurde Torfmehl verwendet. In der Pfohrerner Ortschronik und auch im Buch „Eschinger Gschichten“ ist diese Pfohrener Besonderheit ausführlich beschrieben.

Torffeuer bewirkt einen ordentlichen Rauch, der damals über die Kamine in den Pfohrener Himmel geblasen wurde. Wären zu dieser Zeit mit den Methoden der heutigen Technik Feinstaubmessungen vorgenommen worden, hätte der Pfohrener Bürgermeister oder das damalige Landratsamt in Donaueschingen mit Sicherheit Feinstaubalarm ausgelöst. Der Geruch war jedenfalls so intensiv, dass man die Pfohrener sogar mit der Nase erschnuppern konnte. Setzte sich der Rauch des verbrannten Torfs doch in den Kleidern, auf der Haut und auch in den Haaren fest. Im Winter war dieser Geruch allgegenwärtig. Es wurden nämlich auch die Schule, das Rathaus und sogar die Kirche mit Torf beheizt.

Eine damalige Lehrerin an der Pfohrener Volksschule hat diesen Geruch nicht gemocht. Nicht besonders einfühlsam hat sie den Schulkindern gegenüber sogar behauptet, dass es in Pfohren überall nach Boschen stinke. Heute würden die Pfohrener solche Anwürfe wahrscheinlich nicht mehr auf sich sitzen lassen. Haben sie doch im Buch „Eschinger Gschichten“ den Beitrag von Hubert Mauz gelesen, der den Pfohrenern schwarz auf weiß bescheinigt, dass dieser würzig, rauchige Duft unverwechselbar war und dem keineswegs nachstand, den Heinrich Böll in seinem „Irischen Tagebuch“ so wunderbar beschrieben hat. Die Pfohrener sind sogar fest davon überzeugt, dass Heinrich Böll wahrscheinlich auch das „Pfohrener Tagebuch“ geschrieben hätte, wenn ihm das erste Dorf an der jungen Donau bekannt gewesen wäre.

Die Torfgewinnung, in Pfohren hieß das „Boschenstechen“, erfolgte im Rahmen der gemeinschaftlichen Nutzung der auf der Gemarkung vorhandenen großen Hochmoorflächen, die nach althergebrachter germanischer Tradition Gemeindegliedervermögen waren. Das Recht, Torf zu stechen, war Bürgernutzen und damit vergleichbar dem Gabholz, das in waldbesitzenden Gemeinden den dortigen Bürgern aus dem Gemeindewald zustand. Jeder Bürger, der in den Bürgernutzen aufgenommen war, durfte pro Jahr 10 000 Torfstücke (Boschen) für den Eigenbedarf stechen. Das Stechen des für das Beheizen der öffentlichen Gebäude wie Rathaus, Schule und Kirche benötigten Brenntorfs wurde versteigert und bedeutete für kräftige junge Männer jeweils ein nettes Zubrot. Gestochen wurde der Brenntorf in einer Gemeinschaftsaktion jeweils Ende Mai. Die dabei gestochenen Torstücke wurden auf den Freiflächen der Torstiche aufgeschichtet, wo Wind und Sonne sie kostenlos und klimaneutral trockneten. Jeweils im Herbst erfolgte die Überführung der getrockneten Torfstücke zu den einzelnen Verbrauchsstellen im Dorf. Gelagert wurden diese dort in den sogenannten Boschen-Schöpfen.

Heute gelten die Pfohrener Hochmoore als wertvolle und schützenswerte Naturbereiche und sind deshalb Bestandteile eines großen Naturschutzprojekts – die Zeit des Torfstechens ist damit endgültig vorbei.

Torfgeschichte und Dorfjubiläum

Torfabbau: Der Mit dem Abbau von Torf als Brennmaterial begannen die Pfohrener erst Mitte des 18. Jahrhunderts im Wuhrholz auf der Gemarkung Hüfingen. 1774 genehmigte die fürstenbergische Regierung den Torfabbau im Gewann „Röhle“ im Michelbrunnenösch. 1781 wurde der zweite Torfstich im Gewann „Birken“ beim Unterhölzer Wald eröffnet. Etwa um 1840 kam dann im Gewann „Mittelmess“ ein dritter Torfstich hinzu. Im Jahr 1880 wurden bereits etwas über 2 Millionen Boschen in den genannten drei Torstichen gestochen. Als nach dem Ersten Weltkrieg das Ruhrgebiet von französischen Streitkräften besetzt war und deshalb im Deutschen Reich die Kohle knapp wurde, konnten die Pfohrener mit dem Verkauf von Brenntorf an die Firma SABA in Villingen die Gemeindekasse ordentlich auffüllen. Das Gesetz über das Gemeindegliedervermögen von 1966 leitete eigentlich schon das Ende der Pfohrener Torf-Ära ein, weil keine neuen Nutzbürger mehr in die Genussrechte eintreten konnten. Das endgültige Ende brachte um 1980 die Umstellung auf die bequemeren Ölheizungen. Zuvor hatte allerdings schon die Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Freiburg über ein Verbot des Torfabbaus nachgedacht.