Donaueschingen Bregbrücke wird nochmals teurer

Kosten für den Abriss haben sich beinahe verdoppelt. Nun will der Gemeinderat das Thema noch einmal beraten.

Donaueschingen – Mehr als ein Jahr beschäftigt nun eine relativ kleine Brücke die Kommunalpolitik. Nun wird das nächste Kapitel in der unendlichen Geschichte der Allmendshofener Bregbrücke geschrieben. Zwar finden aktuell die Vorbereitungen für den Abriss statt, der bald stattfinden soll, aber das Thema kommt einmal mehr in den Gemeinderat. Obwohl es bereits so schien, als ob nun wirklich alles geklärt ist. Und zwar ziemlich kurzfristig wird in der Sitzung am Dienstagabend ab 18 Uhr darüber diskutiert.