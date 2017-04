Donaueschingen Brassmann bitten zum Musikfestival auf der Pfohrener Festwiese

Gruppe präsentiert ihre Musikkollegen. Zwölf Stunden Konzert am 27. Mai mit rund einem Dutzend Bands

Pfohren – Voll krass Mann, das ist Brassmann. Wer einmal die Begeisterung erlebt, mit der die zehn Pfohrener Vollblutmusiker ihre Konzerte gestalten, infiziert sich zwangsläufig mit dem Virus der guten Laune, der in der blasmusikalischen Unterhaltung steckt. Doch trotz ihrer Routine steckt in ihren Auftritten auch jede Menge Probenarbeit. Und hätten sie in Hubert Mitterling nicht einen Kollegen, der einen Großteil ihrer Stücke arrangiert, wäre wohl einiges anders gelaufen.

Jedenfalls übertragen sie die Begeisterung, mit der sie ihre Auftritte absolvieren, nahtlos auf ihr Publikum. Die Brassmann haben ihre musikalischen Wurzeln ausnahmslos in der Feuerwehrkapelle und entstanden ursprünglich während der fünften Jahreszeit. "Just for fun" und aus Liebe zur Musik traten sie fortan unter dem Namen Fasnachtskommando auf. Doch dieser Name deckte nur einen Teil ihrer ganzjährigen Auftritte ab. Die Geburtsstunde von Brassmann war gekommen. Und als sie im vergangenen Jahr spontan beim SWR4-Blechduell auftraten, war wohl allen klar, dass in dieser noch jungen Formation noch mehr steckt.

"Wir sind zehn Musiker der Feuerwehrkapelle, denen die wöchentlichen Proben einfach nicht genug sind und die unbedingt die Facetten der Unterhaltungsblasmusik noch weiter ausreizen wollten", lacht Ralf Schneckenburger. Dabei hatten die Brassmann wohl auch das Jubiläumswochenende der Feuerwehrkapelle im Hinterkopf, die Ende Mai ihren 150. Geburtstag feiert. Das Jubiläum nahm Brassmann zum Anlass und erfüllte sich den Traum vom ersten Donaumusikfestival auf der Pfohrener Festwiese.

Dank den Bekanntschaften mit anderen Formationen war es gar nicht so schwer, ein Programm auf die Beine zu stellen, das mehr als zwölf Stunden Open-Air-Festivalatmosphäre mit Live-Musik garantiert. Am Samstag, 27. Mai, um 12.30 Uhr beginnt die Sause, bei der Bands wie die Powerkryner, Alpenblech, Blechbixn, HMBC oder Blechhaufn XXL als Stimmungsgaranten auftreten.

Am 6. Mai sind Brassmann selbst zur Eröffnung des Festbanketts der Feuerwehrkapelle mit einem Medley zu hören, am 17. Juni nehmen sie mit ihrem eineinhalbstündigen Repertoire am Brassfestival im Seepark in Pfullendorf teil.

"Unser Repertoire ist eine Mischung aus La Brass Banda, Andreas Gabalier, moderner Blasmusik und eigenen Arrangements", beschreibt Hubert Mitterling die Band, die ständig bereit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Mitglieder der Pfohrener Brassmann sind Clemens Fritschi, Markus Frank, Stefan Schneckenburger (Trompete), Michael Fritschi, Hubert Mitterling (Posaune), Alexander Seckinger (Tenorhorn, Tuba), Robert Hasenfratz (Bass), Florian Gruber (Percussion), Ralf Schneckenburger (Gesang, Mundharmonika) und Sebastian Weber (Gesang, Akkordeon, Saxophon).

Zur Gruppe

Die Pfohrener Brassmann ist eine moderne Blasmusikformation mit zehn Vollblutmusikern, die während dem Donaumusikfest zum 150. Geburtstag der Feuerwehrkapelle zwischen dem 25. und 28. Mai 2017 die Durchführung des ersten Festivals auf der Pfohrener Festwiese beim Anglerheim initiierten. Am 27. Mai ab 12.30 Uhr sorgen rund ein Dutzend Bands für ein mehr als zwölf Stunden andauerndes Nonstopp-Brass- und Blasmusikfestival. Karten für das Festival sind via Internet unter www.fwk-pfohren.de oder bei allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen erhältlich. (bom)