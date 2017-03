Bräunlingen Bräunlinger Ski-Nachwuchs hatte Spaß am Feldberg

Die Kinder und Jugendlichen vom Skiclub Bräunlingen erlebten bei ihrer Kurz-Freizeit tolle Tage im Schnee.

Bei frühlingshaften Temperaturen starteten 20 Mädchen und 22 Jungs vom Bräunlinger Skiclub mit sechs ehrenamtlichen Betreuern aus dem Lehrteam zum jährlichen Skilagerwochende auf den Feldberg. Nach dem Einchecken in der Jugendherberge stand am Abend das Nachtrodeln an. Mit Fackeln und bei klarem Sternenhimmel rauschten die Wintersportler in einer rasanten Abfahrt den Skihang hinunter, der anschließend auch optimale Verhältnisse für einen Rodel-Wettbewerb mit sechs Teams bot. Als die Kinder und Jugendlichen am nächsten Tag endlich mit Ski auf die Piste durften, erwartete sie Kaiserwetter.

In kleinen Gruppen ging es vom Seebuck bis zur Rothausabfahrt. Am späten Nachmittag konnte die noch reichlich vorhandene Energie bei Sport und Spiel in der herbergseigenen Sporthalle abgebaut werden. Erwartungsgemäß waren am Abend alle ein wenig erschöpft, was aber kein Hindernis für eine Schatzsuche bei Nacht war.

Jugendleiterin Susanna Gut und die Betreuer der Gruppe zeigten sich mit der Kurzfreizeit sehr zufrieden: Gelang es durch die Freizeit doch, den Kindern und Jugendlichen Freude am Skisport zu vermitteln. Bild: Skiclub Bräunlingen