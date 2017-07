Donaueschingen Bräunlinger Matsch-Gaudi mobilisiert die Massen

Zwei Tage Endurosport im Otto-Würth-Stadion: Samstag Riesen-Sauerei und eine Riesen-Party.

Bräunlingen – Am Wochenende steht der Bregring im Otto-Würth-Stadion wieder zwei Tage im Zeichen des Moto-Cross-Sports. Mit einer Rekordanzahl von Startern gibt es zwei Tage Endurosport pur.

Das Konzept des MSC Bräunlingen geht voll auf. Moderate Strecke, Jugendrennen am Samstag – alleine hier gehen über 100 Nachwuchsfahrer an den Start – zaubert den Verantwortlichen des MSC Bräunlingen ein breites Grinsen ins Gesicht. Zudem steigen auch 38 Fahrer des MSC – darunter drei Damen – auf ihre Enduro-Maschinen, um ins Renngeschehen einzugreifen.

Es wurde wieder eine tolle Strecke auf den Bregring modelliert, Höhepunkt ist ein 25-Meter-Doppelsprung – "ser allerdings auch umfahren werden kann", so Beisitzer Matthias Reichmann. 35 Lastwagen-Ladungen Dreck wurden auf den Bregring gekarrt, um eine Strecke mit einfachen Hindernissen zu gestalten.

Der Samstag ist zunächst der Jugend vorbehalten. Hier macht der MX-Jugendcup Station. Der MX-Jugendcup wird als offener Cup des jeweiligen Vereins ausgetragen und soll den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, auch mit Konkurrenzen aus anderen Vereinen zu fahren. Am Sonntag steht eine Clubsport-Motocross-Veranstaltung auf dem Programm. Auch hier haben im Vorfeld über 80 Fahrer ihre Startbereitschaft signalisiert. Nicht fehlen darf die Matsch-Gaudi, die in den letzten Jahren zum wahren Publikumsmagneten am Samstagabend wurde. Es gilt, eine mit Wasser und Schlamm gefüllte Grube zu durchfahren, wer stecken bleibt, hat das Nachsehen. Im Anschluss geht es dann ins Festzelt zur Race-Party mit DJ und Barbetrieb. Mit moderaten Eintrittspreisen (Samstag drei Euro, Sonntag vier Euro, Kombiticket fünf Euro) will man zudem auch wieder mehr Zuschauer zum Rennspektakel an die Strecke locken.

Die Startzeiten

Los geht es am Samstag ab 11.30 Uhr mit den Rennläufen, ab 18 Uhr startet die Matschgaudi. Am Sonntag starten die ersten Rennläufe ab 12.30 Uhr.