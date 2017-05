Bräunlingen Bräunlingen: Partnerschaft in Noten und Bildern

Besuch aus der Partnergemeinde Bannewitz. Beide Konzerte kosten keinen Eintritt.

Bräunlingen – Besuch aus der Sächsischen Schweiz hat sich für das Wochenende in Bräunlingen angesagt. Aus der Partnergemeinde Bannewitz kommen Musiker und Künstler in das Zähringerstädtchen. Die Poisentalter Blasmusikanten (Poisental ist ein Ortsteil von Bannewitz) werden zwei Konzerte geben und die Mitglieder des Kunst-Kreises Bannewitz eine Ausstellung im Kelnhofmuseum gestalten. Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche kündigt eine "echt gute Stimmungskapelle" an und die Werke der darstellenden Künstler hätten ein "beachtliches Niveau".

Partnerschaft seit 26 Jahren

Nachdem in der Nacht auf den 9. November 1989 die Mauer gefallen war, schossen Städtepartnerschaften zwischen west- und ostdeutschen Kommunen wie Pilze aus dem Boden. Wobei die Jumelage zwischen Bräunlingen und Bannewitz eine Besonderheit aufwies: Beide Kommunen kamen ein Vierteljahrhundert ohne Partnerschaftsvertrag aus, eine offizielle Urkunde wurde erst im vergangenem Jahr anlässlich des 25. Jubiläums ausgetauscht – doch was braucht's Papier, wenn die Chemie zwischen den Menschen aus beiden Städten stimmt. Bertsche bestätigt auch gute Kontakte zwischen den Verwaltungen beider Städte. Im vergangenen Jahr reisten der Trachtenbund, die Scherenschleifer und die Stadtkapelle in die Partnergemeinde. Trachtenbund und Scherenschleifer zeigten den Sachsen, was eine Bräunlinger Abend ist und die Stadtkapelle traf beim Bannewitzer Oktoberfest den richtigen Ton. Jetzt erfolgt quasi der Konter der Bannewitzer. Dass der Kunst-Kreis mit dabei ist, passt, begeht der eingetragene Verein in diesem Jahr doch sein 50. Jubiläum.

Im Laufe des heutigen Donnerstags treffen die ersten Mitglieder in Bräunlingen ein, um die Ausstellung mit über 40 Bildern im Kelnhofmuseum vorzubereiten. Die Bilderschau ist bis zum 2. Juli zu sehen. Die Kunstschaffenden haben in ihrem Heimatort ein eigenes Atelier, das sich in einem alten Bauernhaus auf dem Dorfplatz befindet. Der Kunst-Kreis mit seinem künstlerischen Leiter Dieter Mattheus organisiert nicht nur Ausstellungen, sondern auch Kunstgespräche, Vorträge Exkursionen und gestaltet Auftragwerke aus. Zum festen Programm zählen Maltage mit Staffelei und Rucksack.

Die Poisentaler Blasmusikanten gründeten sich vor 26 Jahren. Wer hören will, wie die Kapelle klingt: Hörbeispiele gibt's auf der gleichnamigen Facebook-Seite. Die beiden Konzerte der Poisentaler sind bewirtet. Beim Platzkonzert am Samstag kümmern sich die Feuerwehrkameraden aus Unterbränd um Essen und Getränke, tags drauf sind die Retter aus Waldhausen beim Frühschoppenkonzert im Einsatz. Es wird einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen geben.

Programm