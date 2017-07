Donaueschingen Blutspender erhalten verdiente Anerkennung

Hubertus Rebstein hat schon 100. Mal gespendet. Armin Hensler, Hubert Labor und Gerhard Oschwald kommen auf 75 Spenden

Donaueschingen (rom) Einmal im Jahr lässt es sich die Stadtverwaltung Donaueschingen nicht nehmen, ihre treuen Blutspender zu Ehren. So auch jetzt, als Bürgermeister Bernhard Kaiser zu Häppchen und Schnittchen lud, sich es aber vorher nicht nehmen ließ, die langjährigen Blutspender persönlich zu ehren.

"Blutspender sind uneigennützig und gewissermaßen Organspender, da Blut nicht reproduzierbar ist", so Kaiser. 18 000 Blutkonserven werden täglich in Deutschland benötigt, dabei spenden nur rund etwas mehr als drei Prozent der Bevölkerung Blut, bei 33 Prozent potentieller Spender. Nach einer Statistik sind 80 Prozent aller Menschen in Deutschland mindestens einmal im Leben auf Blut oder Medikamente angewiesen, die aus Blutbestandteilen hergestellt werden, und da Blutkonserven nur rund fünf Wochen haltbar sind, ist es wichtig, dass Menschen regelmäßig Blut spenden. Lob gab es auch für den Ortsverein des Roten Kreuzes Donaueschingen, der die Blutspendetermine auch logistisch immer perfekt abwickelt.

Geehrt für zehnmaliges Blutspenden wurden Hanifi Cikar, Benjamin Crain, Stephan Elsäßer, Iris Gähme, Jürgen Kiefer, José Leonel Monteiro Rodrigues, Henry Richter, Florain Schmidt. 25-maliges Blutspenden: Stefan Fischer, Christa Friedrich, Marco Fritschi, Jörg Petersen, Roswitha Schleicher, Claudia Wirth. 50-maliges Blutspenden: Dieter Aust, Achim Franke, Daniela Fritzinger, Yvonne Hack, Gisela Rösch, Olaf Schmidt. 75-maliges Blutspenden: Armin Hensler, Hubert Labor, Gerhard Oschwald. 100-maliges Blutspenden: Hubertus Rebstein.