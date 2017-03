Donaueschingen "Black Forest Allstars" heizen die Alte Hofbibliothek ein

Mit inspirierender Live-Musik lädt die Alte Hofbibliothek am Donnerstag, 16. März, zum ersten "After Business Club" nach der Winterpause ein.

Der "After Business Club" startet nach zweimonatiger Winterpause mit den "Black Forest Allstars" aus Donaueschingen. Bei ihrem kreativen Musik-Programm begeistern sie mit Titeln aus den Bereichen Disco, Soul, Pop und Rock die Zuhörer.

Die beiden Musiker aus Donaueschingen, Gregor Lange und Robert Tauscher, versammeln in diesem Projekt einige der besten Musiker der Region um sich und bieten ein kreativ gemischtes Livemusik-Programm in allen Facetten und mit vielen Überraschungen. "Entspannt und groovy" ist das musikalische Motto der Band. Zum Start der neuen After-Work-Reihe haben die Musiker ihr Projekt in "Black Forest Allstars" umgetauft, um die Herkunft der Musiker und des Projekts noch treffender zu unterstreichen. Mit dabei sind: Sebastian Schnitzer (Keyboard), Robert Tauscher (Gitarre), Martin Weber (Bass) und Gregor Lange (Schlagzeug) sowie Sänger und Sängerinnen aus der Region.

Das erfolgreiche Live-Format zieht mittlerweile sowohl Donaueschinger als auch Gäste aus der Region in die Alte Hofbibliothek – nunmehr eine etablierte Veranstaltungslocation. Mit Erfolg ist in die Stadtvilla neues Leben eingehaucht worden. Die Veranstaltung findet jeden zweiten Donnerstag im Monat statt und wird in diesem Jahr mit einer nur kurzen Sommerpause im August über das ganze Jahr gehen. Start ist am heutigen Donnerstag. Einlass ist ab 19 Uhr, Live-Musik gibt es ab 20 Uhr bis 23 Uhr. Der Eintritt von fünf Euro beinhaltet auch eine Willkommens-Überraschung.