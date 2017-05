Hüfingen Biohof Welte baut Milchhisli

Die Direktvermarktung sichert die Existenz der Landwirtsfamilie in Mundelfingen, außerdem bereichert der Hofladen die Nahversorgung im Ort.

Mundelfingen – Vor einem halben Jahr entschlossen sich Melanie und Gebhard Welte, angrenzend zu ihrem Ökonomiegebäude in der Hardstraße 4 ein Milchhisli zur Bereicherung der örtlichen Nahversorgung zu eröffnen. Die Gelegenheit war günstig und der Bedarf in der Bevölkerung nach dem endgültigen Verlust des Dorfladens vorhanden. Die Weltes hatten das Konzept eines derartigen Hofladens bereits seit langem geplant. Doch nun ging es an die Detailplanungen, die im Bau eines markant und schmucken roten Milchhisli gipfelten. Dort gibt es nicht nur tagtäglich Rohmilch frisch ab Hof, sondern auch jede Menge anderer regionaler Produkte. Auf Vorbestellung ist es sogar möglich, dort am Samstag frische Brötchen und Backwaren abzuholen. Der Verkauf vieler Waren basiert auf Vertrauensbasis, die Waren sind ausgezeichnet, eine Kasse steht bereit.

In einem Verkaufsautomaten und dem Milchautomaten gibt es die Waren gegen Münzgeld. Vom Likör über unterschiedliche Marmeladen, Honigprodukte und Eier gibt es alles, was das Herz an Grundnahrungsmitteln und regionalen Spezialtitäten begehrt. Aus der Eigenproduktion von Weltes Landwirtschaftsbetrieb stammen die Fleisch- und Wurstprodukte und die Rohmilch.

Seit ein paar Wochen wird auf das Milchhisle an der Kreisstraße hingewiesen, so dass es für die Durchreisenden ein Abstecher zum Kauf regionaler Produkte noch einfacher wird. "Als wir uns vor ein paar Jahren dazu entschieden, von der konventionellen auf die biologisch-ökologische Landwirtschaft umzusteigen, waren wir uns bereits einig, mit einer Art Hofladen das Nahversorgungsangebot im Ort zu bereichern. Das jetzige Konzept entstand im Laufe der Zeit", entschieden sich die Weltes damals aus Überzeugung, die Landwirtschaft in ihrer originären Form weiter zu betreiben. Auch von der anfänglich von der Behörde aufgestellten Forderung zur Aussiedlung ließen sie sich nicht ablenken und blieben im Ort. "Das war unsere einzige Chance, als Landwirte zu überleben", sind die Weltes überzeugt und der Erfolg gibt ihnen bislang Recht.

Melanie Welte weist zudem drauf hin, dass die Rohmilch täglich kontrolliert wird und wie alle anderen Produkte der ständigen Kontrolle unterliegt. Befürchtungen, sie könnte kontaminiert sein, seien unbegründet. Auf Grund des Verdauungstraktes könne lediglich bei Kleinkindern und älteren Menschen die Verträglichkeit eingeschränkt sein.

Milchautomat

Milchzapfstellen für melkfrische Rohmilch und Milchautomaten von Direktvermarktern gibt es inzwischen an über 40 Standorten im Bundesgebiet. Einer von ihnen steht im Milchhisli an der Hardstraße 4 in Mundelfingen und wird von der Familie Welte betrieben. Melkfrische Rohmilch direkt vom Bauernhof enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe, ist unverfälscht, hygienisch unter ständiger Kontrolle und von konstant hoher Qualität. (bom)