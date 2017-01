Donaueschingen Bewährtes Konzept überzeug Besucher der Donaueschinger Baumesse

Sich über die neuesten Trends informieren, Anregungen und Ideen holen, Kontakte knüpfen und sich in aller Ruhe mit den Profis über zeitgemäßes Bauen und Wohnen austauschen: Diesem Anspruch wird die Messe Haus-Bau-Energie jetzt seit 14 Jahren mehr als gerecht.

70 Aussteller präsentierten von Freitag bis Sonntag in den Donaueschinger Donauhallen ihre Angebote im Bereich der Architektur, des Hausbaus und der kompletten Innengestaltung, vom Keller bis unters Dach. Und die rund 3000 Bauwilligen und Modernisierer gingen mit wertvollen Tipps nach Hause, während die Firmen in den nächsten Tagen und Wochen die wertvollen Kontakte und Anfragen in ihren Arbeitsplan aufnehmen können. So waren beide Parteien mit dem Ergebnis der Baumesse sehr zufrieden.

Mit einer neuen Ausstellung machte die Architektenkammer Baden-Württemberg auf sich aufmerksam. Beispielhafte und mit einem Preis ausgezeichnete Bauprojekte wurden anhand von Tafeln gezeigt und erklärt, darunter auch die Umgestaltung des Residenzbereichs und die Sanierung der Donauquellen in Donaueschingen. Unabhängige Experten der Energieagentur stellten ihre Sparkonzepte für Alt- und Neubauten vor und im Expeditionsmobil der Baden-Württemberg-Stiftung gab es spannende Ausblicke zur Energiewende für Jung und Alt.

Noch bevor es an die praktische Umsetzung ging, konnten sich die Besucher bei den interessanten Vorträgen auf dem Forum das theoretische Rüstzeug zu einer optimalen Energiebilanz, zum Thema Einbruchsicherheit, aber auch zur Finanzierung und Wohngesundheit aneignen.

"Auch im 14. Jahr kommen die Donaueschinger zur Baumesse und interessieren sich besonders auch für die neuen Themen", freute sich Veranstalter Peter Sauber.