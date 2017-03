Betrunkener stört Fasnet-Zeremonie

Ein Betrunkener hat während der Fasnetsverbrennung randaliert und stürmte auf die brennende Strohpuppe am Hanselbrunnen zu. Er durfte die Nacht dann in Gewahrsam verbringen.

Donaueschingen (rom) Musste im vergangenen Jahr die Fastnachtsverbrennung wegen starkem Regen abgesagt werden, so freute man sich in diesem Jahr umso mehr auf den Auftritt der Plääri beim Hanselbrunnen. Wenn nicht ein alkoholisierter 21-Jähriger die Veranstaltung gestört hätte. Als die von den Hans Heini Narro aufgestellte Strohpuppe entzündet worden war, stürmte der 21-Jährige aus heiterem Himmel auf die lodernde Strohpuppe zu. Ein Narrenrat reagierte schnell und brachte den Mann in sicheren Abstand zur brennenden Puppe. Doch dieser riss sich los und stürmte neuerlich Richtung Strohpuppe und schmiss sie dieses Mal sogar noch um. Narrenrat und Hansel bändigten den renitenten Mann und mussten ihn sogar zu Boden drücken, bis die Polizei kam. Der Mann wurde auf richterliche Anordnung über Nacht in Gewahrsam genommen.