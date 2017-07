Donaueschingen Berührender Film ist ein Brückenschlag zwischen zwei Kulturen

Das Museum Art Plus und das Guckloch zeigen den Schweizer Film "Der große Sommer" bei Open-Air-Kino-Nacht am Freitag, 14. Juli.

Zum siebten Mal findet die Open-Air-Kino-Nacht am Museum Art Plus statt. Sie wird am Freitag, 14. Juli, in Kooperation mit dem Kommunalen Kino Guckloch veranstaltet.

Direkt an der Brigach, eingerahmt von Museum und Donautempel, wird auf Großleinwand der Schweizer Film „Der große Sommer“ von 2016 gezeigt. Der populäre Schweizer Volksschauspieler Mathias Gnädinger ist hier unter der Regie von Stefan Jäger in seiner letzten großen Rolle zu sehen.

Gnädinger spielt den grantelnden alten Schwingerkönig Anton Sommer, der zurückgezogen auf dem Lande lebt. Einst berühmt und im Rampenlicht stehend, bastelt er heute an seinen Flaschenschiffen und will vor allem eins: in Ruhe gelassen werden.

Doch das ist gar nicht so einfach, denn über ihm lebt der lebhafte, zehnjährige Hiro (Loïc Sho Güntensperger) mit seiner Großmutter, der auch das Haus gehört. Als Hiros Großmutter unerwartet stirbt, zwingt der Junge Sommer, ihn nach Japan zu begleiten, wo er eine Sumoschule besuchen möchte. Der alte Mann muss zum ersten Mal in seinem Leben die Schweiz verlassen.

Wie die beiden ungleichen Charaktere sich reiben, aneinanderwachsen und so langsam eine tiefe Freundschaft entsteht, und wie Sommer lernt, mit seiner Vergangenheit abzuschließen – all das erzählt „Der große Sommer" auf humorvolle und berührende Art und Weise. Der Film ist ein modernes Märchen und ein Brückenschlag zwischen zwei Kulturen.

Das Museum Art Plus lädt zum Besuch der Ausstellungen ein und wartet mit Getränken und Snacks auf. Bei schlechtem Wetter wird der Film im Spiegelsaal des Museums gezeigt.

Einlass ist ab 20 Uhr. Der Film beginnt um 21.45 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 9 Euro, ermäßigt 6 Euro (inkl. Museumsbesuch).