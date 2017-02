Donaueschingen Bernhard Everke und Hans-Jürgen Bühler kommen ins Schandbrett

Das Almishofer Narrengericht tagt mit großem Spektakel an der Juniperusquelle am Mittwoch, 22. Februar, um 19.30 Uhr

Donaueschingen (mes) Die beiden Donaueschinger Ehrenbürger Bernhard Everke und Hans-Jürgen Bühler werden am Mittwoch wor dem Schmutzigen Dunnschdig im Schandbrett vor das Almishofer Narrengericht gezerrt.

Der eine hat seine überragenden Verdienste als Oberbürgermeister erworben, der andere in diversen Ehrenämtern. Deshalb sind Bernhard Everke und Hans-Jürgen Bühler zu Donaueschinger Ehrenbürgern ernannt worden. Weshalb man sie am nächsten Mittwochabend im Schandbrett vor das Almishofer Narrengericht an der Juniperusquelle zerrt, bleibt ein Rätsel, das nur Dorfrichter Dedelius (Alexander Gut) auflösen kann. Fürsprecher Viktor von Scheffel (Bernd Wild) ist jedenfalls zuversichtlich. Kein anderer Donaueschinger habe so viele Ehrungen erhalten, wie seine zwei Mandanten. Der eine (Everke) sei Ehrenmitglied und der andere (Bühler) sogar Ehrennar der Narrenzunft Frohsinn. Ob dies ausreichend Gründe für einen Freispruch sein werden, wird man sehen. Vermutlich spielt es keine große Rolle, ob die beiden Delinquenten verurteilt oder freigesprochen werden. Eine saftige Strafe an die Hans-Heini-Narro ist auf jeden Fall fällig – natürlich in alkoholisch-flüssiger Form.

Das Spektakulum an der Juniperusquelle beginnt am Mittwoch, 22. Februar, um 19.30 Uhr. Anschließend sind alle zum närrischen Umzug eingeladen, der ins Restaurant Grüner Baum münden wird, wo Gastwirt Michael Preis, selbst ehemaliger Schandbrett-Häftling, die närrische Schar erwartet.