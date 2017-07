Donaueschingen Bemerkenswerte Gemeinschaftsleistung: 15 000 Euro für Unterbaldinger Musiker

Gerade mal 600 Einwohner hat Unterbaldingen und die Freude in dem kleinen Ort ist riesig, dass ihr Musikverein Gesamtsieger beim Vereinswettbewerb ist und 15 000 Euro erhält. Insgesamt freuen sich am Montagabend 41 Vereine über Preise im Wert von über 100 000 Euro.

Am Montagabend, um kurz nach 20 Uhr, ist es soweit: Die Gewinner des inzwischen fünften Vereinswettbewerbs der Sparkasse Schwarzwald-Baar und dem SÜDKURIER stehen fest. Insgesamt 100|000 Euro wurden an die Vereine ausgeschüttet, die mit ihren Projekten im Vorfeld die Leser des SÜDKURIER überzeugen konnten. 85 Vereine hatten sich beworben. SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz betonte, dass es bei dem Wettbewerb auch darum gehe, "sich stark zu machen für die, die hinter den Kulissen ein stückweit die Gesellschaft zusammenhalten."

Als Gesamtsieger des Wettbewerbs sicherte sich der Musikverein Unterbaldingen 15 000 Euro für neue Uniformen. Der zweite Platz und damit 10 000 Euro gehen an den DJK Donaueschingen für den Neubau der Kabinen im Clubhaus. Weitere Preise gehen an den SG Kirchen-Hausen (4000 Euro) und den SSC Donaueschingen (2000 Euro). Über 3000 Euro und zusätzlich einen Jurypreis, der vergeben wird von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz und Arendt Gruben, in Höhe von 4000 Euro kann sich das Kreistierheim Donaueschingen freuen.

Über 1000 Euro freuen dürfen sich der Förderverein der Grund- und Werkrealschule Geisingen, der Musikverein Riedöschingen, der Schwarzwaldverein Geisingen, der Ago Hubertshofen, der Kirchenbauförderverein Bräunlingen sowie der Förderverein der Erich-Kästner-Schule.

Am Ende bringt es Klaus Landen von der DJK Donaueschingen auf den Punkt, als er sagt: "Heute Abend gibt es nur Gewinner."

Der Wettbewerb

Menschen im Ehrenamt standen beim großen Vereinswettbewerb 2017 von Sparkasse Schwarzwald-Baar und Medienhaus SÜDKURIER bereits zum fünften Mal im Mittelpunkt. Erneut wurden die besten nachhaltigen Projekte prämiert, in diesem Jahr erneut auch durch Jury-Preise. 2010 war die erste Auflage des Vereinswettbewerbes über die Bühne gegangen, dreimal gab es auch einen Schulwettbewerb. Auch in diesem Jahr war die Beteiligung groß, 85 Vereine aus dem Raum Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und dem Gebiet zwischen Triberg, St. Georgen und Furtwangen haben sich beworben. Im Vorfeld wurden die Vereine vorgestellt, die sich für die Abstimmung durch die Leser qualifiziert hatten.