Donaueschingen Beim Donaueschinger Tennisclub ist Konsolidierungsphase eingeläutet

Bei der Hauptversammlung des Tennisclub BW Donaueschingen gab es nur Positives zu berichten

Stetig steigende Mitgliederzahlen, entgegen dem Trend, eine qualifizierte Nachwuchsarbeit, sportliche Aktivitäten in geselliger Runde sowie eine solide Finanzwirtschaft zeichnen den Tennisclub in der Kernstadt aus – und nicht umsonst gab es für die intakte Tennisfamilie von Bürgermeisterstellvertreter Roland Erndle das Prädikat „Besonders wertvoll“. Erfreulich auch, dass rund ein Drittel der 450 Mitglieder Kinder und Jugendliche sind. Die Steigerung um 30 Nachwuchsspieler ziehe auch eine Erhöhung der Fördergelder von Seiten der Stadt nach sich, so Erndle.

Von einem arbeitsreichen und damit kurzweiligen Jahr berichtete der neue und alte Vorsitzende Arno Göpfert. Nachdem der Verein in den letzten Jahren einiges in die Infrastruktur investiert hat, zuletzt in die Sanierung des Clubhauses, das mit einer Punktlandung zum Saisonstart 2016 und mit den Feierlichkeiten zum 70-Jährigen Bestehen eingeweiht wurde, steht jetzt die Zurückführung der Verbindlichkeiten im Vordergrund. Dies unterstrich auch der zweite Vorsitzende Wirtschaft, Hansi Jäggle: „Der Verein steht wirtschaftlich sehr gut da.“ Sportlicher Höhepunkt aus Sicht von Göpfert war die Ausrichtung der Baden-Württembergischen Meisterschaften zusammen mit Hüfingen und Bräunlingen. Die Elite aus dem Ländle fühlte sich auf den perfekt hergerichteten Plätzen und daneben sichtlich wohl – und dafür gab es Lob von allen Seiten.

Sportliche Erfolge in der nahen Zukunft stellte der 2. Vorsitzende Sport, Marvin Vogt, auf Grund der intensiven Arbeit im Nachwuchsbereich in Aussicht und rückte die Tennisschule, die er zusammen mit Cheftrainer Tomas Zivnicek betreibt, in den Focus. "Das alles kann nur in Teamarbeit laufen", betonte Zivnicek. Die verschiedenen Aktivitäten kommen bei den Mädchen und Jungen gut an, so Jugendwartin Anke Huchler. Um die Clubmeisterschaften neu zu beleben, werden diese vor Beginn der Rundenspiele über die Bühne gehen – nämlich vom 28. bis 30. April, so der neue Sportwart Matthias Vater. Zwölf aktive und zehn Jugendmannschaften sind zum Spielbetrieb in der Sommerrunde gemeldet.

Nach dem positiven Bericht der Schatzmeisterin Nadine Keso wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet. Die Neuwahlen verliefen problemlos: Arno Göpfert, Nadine Keso, der 2. Jugendwart Tomas Zivnicek, Pressewart Jürgen Müller und Breitensportwartin Vanessa Göpfert wurden einstimmig wiedergewählt, neuer Sportwart ist Matthias Vater.