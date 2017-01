Mitglieder wählen Pia Fischbeck zur neuen Schriftführerin

Sportliche Erfolge, gemeinsame Unternehmungen und die gerne und viel genutzte Begegnung am Stammtisch, bei den Aasener Schützen läuft es gut. Zudem bestätigte die Mitgliederversammlung die zur Wahl anstehenden Vorstandsmitglieder einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt.

Was der Verein seinen 212 Mitgliedern im vergangenen Jahr an sportlichen Ereignissen, Festen, Ausflügen, Wanderungen und am Stammtisch auf der Steig in 2016 geboten hat, schilderte Schriftführerin Kerstin Rohrbeck in ihrem heiteren Jahresbericht. Die solide Finanzlage der Aasener Schützen belegte Jürgen Hall in seinem Kassenbericht.

Verabschiedet wurde die überarbeitete Vereinssatzung samt ausgegliederter Jugendordnung. Zu den im Amt bestätigten Vorstandsmitgliedern wurde Pia Fischbeck als Nachfolgerin von Schriftführerin Kirstin Rohrbeck neu ins Gremium gewählt.

Dass die umfangreiche Vereinsarbeit so gut laufen kann, dafür dankte Markus Romer als stellvertretender Vorstand dem unermüdlichen Hausmeister Kurt Romer und seiner Ehefrau Erika mit einem Vesperkorb. Weiterer Dank galt Jürgen Hall fürs Rasenmähen, den Schützenfrauen, die in zwei Gruppen für Sauberkeit und Wohnlichkeit im Schützenhaus sorgen und allen Mitgliedern, die sich bei den unterschiedlichen Anlässen immer wieder engagieren. Geehrt wurden elf Vereinsmitglieder für langjährige Mitgliedschaft. Allein sieben "60-Jährige", die den 1928 gegründeten Aasener Schützenverein nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges 1957/58 wieder auf den Weg brachten und die Grundlage legten für die bis heute erfolgreiche und in der Ortschaft sehr geschätzte Vereinsarbeit.

Die uneingeschränkte Entlastung des Vorstandes war bei den sportlichen Erfolgen, stabilen Mitgliederzahlen, umfangreichen Freizeitangeboten und dem gelungenen Wandel im Vorstand, so Ortsvorsteher Horst Hall, keine Frage.

Und auch 2017 scheint sich die lebhafte Vereinsarbeit mit zahlreichen sportlichen Terminen, mehreren Wanderungen, einem Ausflug in die Berge, Auftritt auf dem Dorffest in renovierter Festhütte, Laienturnier und Schützenkilbig verlässlich fortzusetzen.