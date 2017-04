Donaueschingen Bei Donaueschingens größtem Arbeitgeber IMS Gear zeigt der Daumen nach oben

Der Getriebespezia­list und Komponentenlieferant für die Automobilindustrie erzielte 2016 einen Umsatz von 480 Millionen Euro.

Für 2017 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzanstieg von zirka zwei Prozent und peilt ein Jahresziel von 490 Millionen Euro an. Diese Zahlen gaben die drei IMS Gear-Vorstände Dieter Lebzelter, Bernd Schilling und Wolfgang Weber heute bei einer Pressekonferenz bekannt.



Rund 41 Millionen Euro habe das Unternehmen im vergan­genen Jahr in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten investiert. Im laufenden Jahr seien Investitionen in Höhe von 45 Millio­nen Euro geplant, davon 27 Millionen an den deutschen Standorten in Donaueschingen, Eisenbach und Trossingen. Auch die Zahl der Mit­arbeiter wachse beständig. IMS Gear habe im vergangenen Jahr welt­weit rund 100 neue Stellen besetzt.



Weltweit beschäftige das Unter­nehmen aktuell rund 3000 Mitarbeiter, rund 1950 davon an seinen Standor­ten in Deutschland. Im kaufmännischen und vor allem technischen Be­reich bildet IMS Gear derzeit rund 200 junge Menschen in mehreren Ausbildungsberufen und Studiengängen aus, rund 20 davon an seinen ausländischen Standorten.

„Der Automotive-Bereich bleibt der Markt, in dem sich IMS Gear vorrangig bewegt. Er bietet uns mittel- und langfristig gute Wachstumsmöglichkeiten“, betonte Dieter Lebzelter. IMS Gear sei, so Lebzelter weiter, sehr gut in das Geschäftsjahr 2017 gestartet: „Wir liegen, was die Umsatzsteigerung anbelangt, über Plan.“