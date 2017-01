Baumesse in Donaueschingen ist eröffnet

Leistungsschau des regionalen Bauhandwerks informiert über Neubau und Sanierung

Donaueschingen – Wer in diesen Tagen einen Bauhandwerker benötigt, muss sich in Geduld üben. Der Branche geht's gut und die Firmen freuen sich über volle Auftragsbücher – weil viele Menschen ihr sauer Erspartes lieber in Baugold investieren, als es bei Niedrigzinsen auf dem Girokonto oder Sparbuch zu deponieren. Da kommt die Messe Haus-Bau-Energie gerade zur rechten Zeit. Seit 14 Jahren bringt die Leistungsschau die Bau-Profis mit ihren Kunden in den Donauhallen zusammen. Das Konzept der Haus-Bau-Energie stützt sich auf zwei Säulen. Einerseits bietet die Messe ein großes Spektrum an Ausstellern aus vielen verschiedenen Gewerken (in diesem Jahr sind es über 70 Fachunternehmen), andererseits Informationen für Bauherren und Modernisierer.

Bei der Messe-Eröffnung gestern Vormittag legte Veranstalter Peter Sauber in seiner Begrüßungsrede den Schwerpunkt auf erneuerbare Energien: "Machen wir was. Es gilt, den Klimawandel aufzuhalten", rief er seinen Zuhörern auf der Bühne des Mozartsaals zu – darunter Donauschinger Gemeinderäte, der Hüfinger Bürgermeister Michael Kollmeier sowie Vertreter der Gewerblichen Schulen und der Kreditwirtschaft. Sauber forderte die Besucher auf, den Stand der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis zu besuchen – denn da erhielten Bauherren und Sanierer neutrale Informationen. Das hörte Landrat Sven Hinterseh gerne, ist den Landkreis doch Partner der Energieagentur. Der Chef der Kreisverwaltung erinnerte sich an die Sanierung des eigenen "Häusles": "Nach der Beratung kommt die Aktivität." Und für Donaueschingens Bürgermeister Bernhard Kaiser ist die Baumesse ein "Klassiker" im Veranstaltungskalender der Stadt, der schlau macht: "Man läuft klüger aus dieser Messe raus."

Ein einheimischer Aussteller der ersten Stunde ist Bernhard Merz, hinter dem die Firmen Elektro Sibold (Elektroinstallation), retec-Merz (erneuerbare Energien) und MEPluS (Elektroplanung) stehen. Zu Beginn seien die Leute neugierig gewesen, wer denn der Nachfolger von Franz Sibold ist, erzählt Merz. Für ihn ist die Messe im Januar ein wichtiges Barometer, wie das Jahr läuft, vor allem was die Photovoltaik betreffe. "Als Eschinger Firma ist die Baumesse die Plattform, auf der wir uns präsentieren können", so Merz. Für Markus Hürst mit seiner Heiztechnik-Firma ist die Teilnahme ebenfalls ein Bekenntnis zum Standort. Auch er ist von Anfang an dabei. Besonders schön sei es, alte Kunden wieder zu treffen: "Die Leute sollen sehen, dass es die richtige Wahl war, zu mir zu kommen." Axel Schmall (Rollläden, Jalousien, Insektenschutz, Markisen) ist zum dritten Mal mit dabei. Er möchte bekannter werden, selbst an seinem Betriebsstandort in Hausen vor Wald wisse nicht jeder, was er macht. Zum Teilnahme-Auftakt hatte er eine größere Summe Geld in seinen Stand investiert – eine Ausgabe, die sich längst amortisiert habe.

Tipp: Unbedingt die Ausstellung der Baukultur Schwarzwald über neues Bauen im Schwarzwald auf der Bühne des Mozartsaals besuchen. Hier werden ausgezeichnete Wohn(t)räume vorgestellt. Zum neidisch werden.

Rund um die Baumesse

Veranstaltungsort: Donauhallen Donaueschingen

Veranstalter: Peter Sauber Agentur/Messen und Kongresse GmbH

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Eintritt: 6 Euro an der Tageskasse/4 Euro ermäßigt. Besucher können sich einen Gutschein für ein ermäßigtes Tagesticket herunterladen unter www.hausbauenergie.de

Themen: Architektur, Innenausbau, erneuerbare Energie, Sicherheit, Bäder Terrassen, Treppen und Balkone sowie Finanzierung und Förderung

Schwerpunktthema: Zwölf Anbieter kommen aus dem Bereich Hausbau und stellen ihre speziellen Konzepte vor – vom Holz- bis zum Massivbau

Vorträge Samstag: 11 Uhr: Das intelligente Haus, 12 Uhr: Heizen 2017 – Wie bekommen wir heute warm, 13 Uhr: Holzbauten: Vom Schwarzwald bis zum Bodensee – Von der Tradition bis zur Moderne, 14 Uhr: Bad(t)räume, 15 Uhr: Energie und Geld sparen. Günstige öffentliche Förderprogramme der KfW, 16 Uhr: Einbruchschutz – Wie mache ich es richtig?

Vorträge Sonntag: 11 Uhr: Lebensraum Küche, 12 Uhr: Gemeinsam zum Traumhaus: damit Planen, Bauen und Budget nicht zum Albtraum werden. 13 Uhr: Gesund sein! Nein danke? Gesünder durch intelligentes Bauen und Sanieren, 14 Uhr: Energieeffizienz und Fördermittel, 15 Uhr: Feng Shui – worauf es ankommt in Wohnung, Haus und Garten

Bildergalerie im Internet: