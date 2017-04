Donaueschingen Baum gepflanzt: Die Städtepartnerschaft mit Saverne soll noch weiter wachsen

Beim Treffen in der französischen Partnerstadt wurde ein Freundschaftsbaum in der Stadtmitte gepflanzt

Die jahrzehntelange Städtepartnerschaft – die Jumelage – Saverne-Donaueschingen lebt. Seit Samstag kann jeder das unübersehbare Symbol dafür in dem Freundschaftsbaum sehen und erleben, der im Herzen von Saverne neben der Èglise des Récollets von den beiden Comités de Jumelage Saverne – Donaueschingen unter Feder- und Schaufelführung der beiden Stadtoberhäupter Stéphane Leyenberger und Erik Pauly gepflanzt wurde: ein roter Ahorn.

Im Zeichen der Freundschaft der Partnerstädte, der deutsch-französischen Verständigung und auch der Zukunft Europas stand dieser Begegnungstag bei herrlichem Frühlingswetter. Die Völkerfreundschaft, der Europagedanke und der damit verbundene jahrzehntelange Frieden in Europa wurden immer wieder betont – schon beim Empfang im Ratssaal des Saverner Rathauses. Nach der gegenseitigen Vorstellung der beiden Delegationen und den Erläuterungen der Fragen, Probleme und der anstehenden Projekte in beiden Partnerstädten durch die beiden Bürgermeister wurde in doch recht bewegenden Worten zu den anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich Stellung genommen.

Der Abgeordnete der Nationalversammlung, Patrick Hetzel, mahnte, das Erbe der Gründerväter Europas – den Frieden auf diesem Kontinent – zu bewahren. Claudia Weishaars leidenschaftlicher Appell, bei den anstehenden Wahlen die proeuropäischen Kräfte tatkräftig zu unterstützen und die Ankündigung der großen Europa-Ausstellung im Juni, die dem Europa-Gedanken und der deutsch-französischen Freundschaft dient, durch Franz Mayer, Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft, wiesen in ähnliche Richtung.

Auf beiden Seiten kann man getrost von der Überzeugung ausgehen, dass die Städtepartnerschaft auf alle Fälle gefestigt ist, beruht sie doch längst nicht nur auf der offiziellen Ebene, sondern sind die Menschen aller gesellschaftlichen Gruppierungen beteiligt. So fuhren 20 Donaueschinger nach Saverne; und sie vertraten den Stadtrat, die Schulen, die Senioren, die Jugend, kulturelle Organisationen und Sportvereine, bis hin zu den Anglern, das Gewerbe und die Deutsch-Französische Gesellschaft.

Heike Föhrenbach von der Stadtverwaltung hatte die Fahrt hervorragend organisiert und betreut, sodass man in Saverne nach dem gemeinsamen Mittagsmahl im Saverner "Château des Rohan" ein einmaliges Erlebnis genießen durfte: den Besuch der Chocolaterie Bockel.

Maire Leyenberger hatte bereits im Rathaus die enorme Bedeutung dieses 2014 total abgebrannten Betriebs für Saverne betont, der 2016 wieder in vergrößerter und moderner Form, ausgestattet mit den neusten Technologien der Schokoladenherstellung, eröffnet wurde. Sozusagen ein Symbol des Erfolgs, das den Namen Savernes in alle Welt hinausträgt. Jacques Bockel höchstpersönlich führte stolz durch seinen Betrieb und ließ alle Teilnehmer der Besichtigung ihre eigenen Schokoladentäfelchen komponieren und herstellen. Es war also ein süßer und köstlicher Abschluss des gelungenen Partnerschaftstreffens.

Die Termine

Höhepunkte der Aktivitäten des Jahres 2017 im Rahmen der Städtepartnerschaft sind – neben den vielen und vielfältigen Begegnungen auf Vereins- und Schulebene – vom 16. Juni bis zum 2. Juli die Europa-Ausstellung der Deutsch-Französischen Gesellschaft in den Donaueschinger Donauhallen, am 27. September der Fackellauf der DFG zu Ehren von St. Maurice, die Teilnahme der Narrenzunft Einhorn beim Herbstfest am 6. Oktober sowie im November dann die Fahrt zum Mundarttheater nach Saverne.