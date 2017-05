Donaueschingen Bahn frei für den Bahnhofausbau

Arbeiten beginnen nun doch wie vorgesehen und nicht erst im dritten Quartal. Pendler streiten sich nach Baustelleneinrichtung um weniger Parkplätze. Ab 12. Juni Startan Bahnsteig eins

Jene Arbeiten, die von der Bahn eigentlich gar nicht geplant, von Stadt und Gemeinderat aber als Muss einer umfassenden Bahnhofsanierung betrachtet wurden, sind abgeschlossen: In schönem Weiß grüßt der neue Anstrich von der Fassade, der das triste Grau abgelöst hat. Die geplanten Modernisierungsarbeiten, die bis Ende 2018 laufen werden, sind nun aber auch planmäßig angelaufen. Nachdem noch im Januar Verzögerungen bis ins dritte Quartal von der Bahn angekündigt worden waren, hat die ausführende Baufirma Zürcher aus Achern mit der Baustelleneinrichtung begonnen.

Derzeit laufen auch Erkundungsbohrungen. Diese sind für die vorgesehenen Fahrstühle notwendig, die den Bahnhof endlich barrierefreier machen sollen, denn bislang schafft man es mit einem Rollstuhl lediglich auf Bahnsteig eins. Diese Maßnahme allein reicht aber noch nicht aus, um bequemer oder überhaupt in die Züge zu kommen, denn die eingesetzten Wagen haben ein anderes Einstiegsniveau und so müssen alle Bahnsteige um rund 20 Zentimeter angehoben werden. Die Arbeiten laufen hier an Bahnsteig eins am 12. Juni an. Am Donnerstagmorgen wurden zwischen Bauleitung und Bahnvertretern das genaue Vorgehen besprochen.

Klar ist, dass die Bahnsteige jeweils in zwei Abschnitten abgepasst werden. So bleiben die Fahrpläne und Gleise für die fahrenden Züge unverändert. Lediglich der Haltepunkt der Züge wird nach vorne oder hinten verlegt. Die Bahnsteige werden aber nicht nur einfach um 19 Zentimeter höher als heute. Sie werden weitgehend abgetragen und neu aufgebaut. Mit Schadstoffen kontaminiertes Material wird abgetragen, denn bei erfolgten Prüfungen wurden Erdreichbelastungen festgestellt. Das Material muss nach dem Abbaggern auf dem Bahnhofsparkplatz zwischengelagert, dort erneut untersucht, in eine Belastungsklasse eingestuft und letztlich entsprechend entsorgt werden. Bahnsteig drei wird zudem um 20 Meter verlängert. Die Baufirma hat zudem von der Stadt Gelände auf der südlichen Bahnhofsseite am alten Holzverladeplatz als Depot gemietet.

Parallel läuft der Einbau der neuen Aufzüge an den Bahnsteigen eins, zwei und drei sowie vier und fünf, damit die Gleise endlich auch per Rollstuhl oder für Radfahrer sowie Reisende mit schweren Koffern bequem erreicht werden können. Die Stadt hat hier bekanntlich längst ihre Hausaufgaben gemacht und auf ihrem Gelände Lifte einbauen lassen, die an den beiden Enden in die Unterführung führen werden. Letztere soll im Bahnhofsbereich ebenfalls modernisiert werden. Arbeiten zu Erkundungsbohrungen laufen bereits, denn in diesem Bereich könnte Grundwasser zu erheblichen Schwierigkeiten und Bauverzögerungen sorgen. Eindringendes Wasser machte der Stadt während des Baus ihrer Unterführungsaufzüge sehr zu schaffen.

Weitere Grunderkundungen muss es mit Blick auf die Stadtgeschichte zudem geben. Denn im Zweiten Weltkrieg wurde der Bahnhof bei Bombenangriffen völlig zerstört. Blindgänger könnten sich dabei immer noch im Erdreich befinden. Außerdem werden die Bahnhofsbeleuchtung, die Bahnsteigdächer und die Bahnsteigausstattung erneuert und den um 19 Zentimeter erhöhten Bahnsteigen angepasst.

Die lange ersehnte Baustelle bringt aber auch Nachteile. So fallen jetzt rund 40 Parkplätze auf dem Bahnhofsgelände für die vielen Pendler weg. Diese sind ohnehin rar und oft schon morgens um sechs belegt. Da auch unter der Schellenbergbrücke während der Brückensanierung weniger Parkraum zur Verfügung steht und im Umfeld Parkzeitbegrenzungen bestehen, sollte man für die Parkplatzsuche etwas mehr Zeit vor der Zugabfahrt einplanen. Die Parkplätze am südlichen Bahnhof sind ebenfalls täglich schnell belegt.

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten Ende 2018 hofft die Stadt auf einen komplett neuen Bahnhof. Denn in einer Sache kommt sie bei Verhandlungen mit der Bahn nicht weiter: Das leer stehende Gebäude, in dem sich früher der Zeitschriftenhandel und die Bäckerei befanden, sollte abgerissen und gegen ein neues Gebäude ersetzt werden.

Der Bahnhof

Das Land unterstützt über ein Programm die Modernisierung vieler Bahnhöfe im Land. Über acht Millionen Euro investiert die Bahn in Donaueschingen. Erledigt ist neben dem Anstrich des Gebäudes bereits die Innenmodernisierung mit Fahrscheinservice, Zeitschriftenhandel und Bäckereiladen. Die Stadt muss sich an diesem Projekt prozentual beteiligen. Der Aufwand liegt bei ihr bei rund zwei Millionen Euro. Sie beklagte in der Vergangenheit eine jährliche Kostensteigerung. 2012 hatte man die Kosten noch auf 5,4 Millionen taxiert. Der Baustart wurde aber immer wieder hinausgeschoben. (gvo)