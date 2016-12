Donaueschingen Bahn-Schalter bleibt nun öfter zu

Elisabeth Blaurock sammelt Unterschriften gegen die erheblich reduzierten Öffnungszeiten des DB-Schalters am Bahnhof

Schalter geschlossen: Wer zukünftig am Donaueschinger Bahnhof am Wochenende eine Beratung durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn wünscht, der wird vor verschlossenen Türen stehen. Denn zum 1. Januar werden die Öffnungszeiten geändert. Am Wochenende bleit der Schalter ganz zu, an Werktagen wird erst um 9 Uhr anstatt um 7 Uhr geöffnet, die Mittagspause ist etwas länger und abends wird auch später zugemacht.

Ein Vorgehen der Bahn, dass das Ehepaar Blaurock sehr verärgert: "Viele Menschen kommen mit dem Automat nicht zurecht und das sind nicht nur Ältere", sagt Elisabeth Blaurock. In den vergangenen Tagen hat sie Unterschriften gesammelt, mehr als 100 sind es mittlerweile. Diese sollen dann an die Verantwortlichen geschickt werden – als Zeichen aus Donaueschingen.

Denn die Bedeutung des Bahnhofes ist hier vielen bewusst: Ein Zeichen wurde mit dem Umbau der Zugänge gesetzt, die nun barrierefrei sind. Oder mit den 1,1 Millionen Euro, die die Bahn von der Stadt für den Umbau des Bahnhofes erhält. Stichwort sind barrierefreie Bahnsteige und die Elektrifizierung. Auch der Kreis investiert elf Millionen Euro in den Schienenverkehr für die Elektrifizierung der Strecke zwischen Neustadt und Donaueschingen.

Elisabeth Blaurock wird 24. Dezember von 9 Uhr bis 10 Uhr noch einmal am Bahnhof Unterschriften sammeln. Möglich ist auch eine Beteiligung per E-Mail an mblaurock@t-online.de