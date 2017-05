Donaueschingen Baaremer Schulenbleiben beliebt

Gute Anmeldequoten in Donaustadt und Hüfingen. Plus bei Gymnasium und der Realschule, ein Minus bei Eichendorff- und Gemeinschaftsschule

Obwohl es durch geburtenschwächere Jahrgänge generell immer weniger Schüler gibt, können sich die weiterführenden Schulen in Donaueschingen und Hüfingen nicht beschweren. Die meisten Anmeldungen sind registriert. Erfahrungsgemäß wird es aber bis zum Schuljahresbeginn nach den Sommerferien noch Verschiebungen geben. Die Schulleiter sind zufrieden. Zuwächse gibt's am Fürstenberg-Gymnasium und an der Realschule. An der Hüfinger Gemeinschaftsschule, die 2016 enormen Zulauf hatte, sackte die Anmeldezahl wieder auf ein gutes Normalmaß zurück und an der Eichendorffschule sind die Zahlen ebenfalls unter Vorjahresniveau.