Donaueschingen Baaremer Luusbuäbä erleben steile Karriere

Dem Sieg bei der SWR4-Schlagerparty folgt die erste CD. Baaremer Gruppe eröffnet das Pfohrener Musikerjubiläum am 25. Mai

Pfohren – Eine Brass-Band wie die Baarmer Luusbuäbä darf an einem Ereignis wie dem viertägigen Jubiläumsfest der Feuerwehrkapelle Pfohren nicht fehlen. Die preisgekrönten Musiker entschlossen sich deshalb, trotz ihrer Terminfülle am 25. Mai ab 17 Uhr während der Vatertagsparty die Gäste auf der Pfohrener Festwiese auf die nachfolgende SWR4-Schlagerparty am Freitag und das erste ganztägige Donaublasmusikfestival am Samstag, 26. Mai, einzustimmen. Die Luusbuäbä bringen unter anderem Musik aus ihrer ersten CD-Produktion mit, die unter dem Titel "Der erste Streich" inzwischen unter Dach und Fach ist. 45 Minuten haben sich die Baaremer Luusbuäbä auf dem Werk verewigt.

Dank einem professionellen Arrangeur aus Nordrhein Westfalen, der alle Stücke passend für Brass-Bands umschrieb, spiegelt die Musikscheibe auch die vielfältigen Fähigkeiten der Luusbuäbä wieder. Um ein möglichst optimales Erstlingswerk zu produzieren, schotteten sich die Bandmitglieder fünf Tage lang im Gasthaus "Sternen" in Gutmadingen ab. Am 30. April hatten sie dann zur "CD-Release-Party" in den "Sternen" eingeladen, wo sie in einem zweieinhalbstündigen Frühschoppenkonzert ihre CD vorstellten. Nach dem Konzert bestand die Gelegenheit, sich mit den Musikern noch zu unterhalten bei Musik aus der DJ-Box.

"Die vergangenen Monate waren bislang der Wahnsinn. Eine unglaublich intensive Zeit liegt hinter uns, seit wir im vergangenen Sommer das SWR4-Blechduell gewannen. Es bleibt uns kaum mehr Zeit zum Durchatmen", freuen sich die Bandmitglieder Patrick Bäurer und Jochen Glunk bereits jetzt auf die nächsten Auftritte.

In den vergangen neun Monaten jagte ein Termin den anderen. Überall wo sie auftreten, sorgen sie für grenzenlose Stimmung. Das liegt wohl an der authentischen Art ihrer Auftritte und einem Repertoire, das die komplette Vielfalt stimmungsvoller Blasmusik zwischen Hip- Hop und originärer Marsch- und Polkamusik beinhaltet.

"Der Spaß steigt mit jedem Auftritt, ein positives Stressgefühl steigert die Stimmung", zieht Patrick Bäurer Bilanz. Die neuntägige SWR4-Tournee im Anschluss an den Gewinn des Blechduells ragt als Leuchtturm aus all den anderen Auftritten heraus. Diverse Besuche von SWR-Studios, Auftritte im SWR-Fernsehen, am Canstatter Wasen, an der Landesgartenschau im Allgäu, am Rothaus-Brauereifest und viele mehr reihen sich Stück für Stück an die bisherige Erfolgsstory der Baaremer Luusbuäbä an.

"Die Chemie zwischen den Mitgliedern der Brass-Band ist super", sieht Glunk einen Grund für den Erfolg in der Kameradschaft untereinander. "In den vergangenen Monaten nutzten wir die Chance, uns musikalisch weiter zu entwickeln. Es gelang uns auch, fremde Menschen außerhalb der Baar zu begeistern", sieht Bäurer in jedem Auftritt eine neue Möglichkeit, um Erfahrungen zu sammeln.

Baaremer Luusbuäbä

Live auf einer Festwiese zu hören sind die Baaremer Luusbuäbä am Donnerstag, 25. Mai, ab 17 Uhr zur Vatertagsparty. Es ist gleichzeitig die Eröffnung des Jubiläums der Feuerwehrkapelle Pfohren. (bom)