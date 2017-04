Donaueschingen BMW auf Firmenparkplatz fängt plötzlich Feuer

Am frühen Donnerstagmorgen dringt unvermittelt Rauch aus der Motorhaube eines gerade geparkten BMW.

Nach ersten Informationen meldeten Anrufer am Donnerstagmorgen kurz nach Fünf Uhr einen Fahrzeugbrand in der Heinrich-Hertz-Strasse. Ein Autofahrer war mit seinem BMW gerade bei seiner Firma angekommen und stellte den Wagen auf den Firmenparkplatz. Plötzlich drang Rauch aus der Motorhaube. Es wurde sofort die Feuerwehr alarmiert und mittels Feuerlöscher der Brand bekämpft. Als die Feuerwehr Donaueschingen an der Einsatzstelle eintraf war außer Rauch nichts mehr zu sehen. So wurde der Motorraum abgelöscht und kontrolliert das keine Glutnester vorhanden sind. Dann konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Die Polizei Donaueschingen nahm die weiteren Ermittlungen auf. Durch den Brand entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden an dem BMW.