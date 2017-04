Baar B 31-Sanierung kommt gut voran

Die Arbeiter auf der B 31 kommen gut voran. Die schlechte Witterung in der Anfangsphase hat sie nicht ausgebremst

Vor rund einer Woche ist die Bundesstraße zwischen Dögginger Tunnel und Hüfingen in Fahrtrichtung Hüfingen zur Baustelle geworden. Die Sorge der Verantwortlichen, dass es zu witterungsbedingten Verzögerungen kommen könnte, hat sich während des ersten Abschnitts der Arbeiten nicht bewahrheitet, denn das sprichwörtliche Aprilwetter mit einer kurzzeitigen Wiederkunft von Frost und Schneefall hat die Straßenbauer nicht behindert. "Glücklicherweise blieb der Schnee nicht liegen", zeigt sich Matthias Henrich, Pressesprecher des Regierungspräsidiums, erleichtert.



Man liegt also im Plan. Heute soll mit der Aufbringung der neuen Asphaltschicht begonnen werden – und bis zum Ende der Woche werden die 1,3 Kilometer Straße eine neue Decke haben. Schon bald wird es dann in der anderen Fahrtrichtung weitergehen.