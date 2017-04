Donaueschingen B 27: Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Weil ihm ein nachfolgender Wagen an der Abfahrtsstelle Donaueschingen-Nord ins Heck gerauscht war, wurde ein Renault-Fahrer am frühen Freitagmorgen leicht verletzt.

Am Freitagmorgen, gegen 5.50 Uhr, ist der Fahrer eines Renaults bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 27 leicht verletzt worden, als er diese an der Abfahrt Donaueschingen-Nord verlassen wollte. Wie die Polizei verlautbart, fuhr dabei ein nachfolgender VW-Kleintransporter auf. Dabei wurde der Renault-Fahrer leicht verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 6000.