vor 2 Stunden sk Wolterdingen Autos stoßen frontal zusammen – zwei Verletzte und 30 000 Euro Schaden

An der Einmündung der Alten Tannheimer Straße zur Tannheimer Straße sind am Montagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, ein Mitsubishi und ein Skoda frontal zusammengestoßen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden dabei verletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 30 000 Euro.