Donueschingen Auto touchiert  und dann abmarschiert

Vor der Donaueschinger Klinik hat eine bislang unbekannte Frau einen fremden Wagen angefahren und sich danach einfach aus dem Staub gemacht.

Die Fahrerin eines silbernen, mit drei Personen besetzten Autos mit SIG-Kennzeichen hat am Freitagvormittag, gegen 10.15 Uhr, einen Mercedes des Typs GLE angefahren, der vor dem Eingang der Donaueschinger Klinik an der Sonnhaldenstraße parkte. Die Frau, die ein Kopftuch trug, ging danach zusammen mit den weiteren Personen in das Klinikgebäude hinein, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Später fuhr sie dann einfach davon. Der Vorfall wurde vermutlich von einer Passantin beobachtet. Die Polizei Donaueschingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 0771/837830 zu melden.