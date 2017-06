Donaueschingen Auto beschädigt und dann abgehauen

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Discounterparkplatz beim Kreisverkehr Pfohrener Straße und Dürrheimer Straße am Montag, zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr, einen dort abgestellten Kleinwagen des Typs Kia Rio beschädigt.

Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Kia in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon.



Zeugen werden gebeten, Hinweise an das Polizeirevier Donaueschingen unter Telefon 0771/837830 abzugeben.